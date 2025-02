Lettre d’Amour à… : Plongez dans l’univers de l’éléctro avec XIXI !

Dans ce nouvel épisode de votre podcast, Mihai a reçu dans son studio le producteur français XIXI pour un échange autour de Fred again…

Alors que jusque là, Lettre d’Amour à… avait uniquement donné la parole à des artistes pop et alt de la scène parisienne, ce nouvel épisode du podcast est l’occasion d’innover – et c’est le normand XIXI qui est venu ouvrir le bal dans le cadre de la promotion de son premier album, intitulé Blue Border.

XIXI, de son vrai nom Alexis, est un jeune prodige de 25 ans. C’est dès l’enfance que ce dernier apprend à jouer de la guitare, puis il découvre la M.A.O. (musique assistée par ordinateur) qui va changer sa vie. Très vite, il commence à publier ses morceaux sur internet, jusqu’au jour où il attire l’attention de Wagram Music. Le label parisien avait flashé pour ses chansons entre électronique et acoustique, presque ambientales. Et c’est ainsi que, trois ans après sa signature sur leur branche dédiée à la musique électro – Balagan Music – il publie son tout premier opus.

Lorsqu’on a demandé à XIXI à quel artiste il souhaitait dédier sa lettre d’amour, il n’a pas hésité une seule seconde : il souhaitait l’adresser à Fred again.., la nouvelle sensation de l’électronique anglais. Le jeune producteur et DJ originaire de Londres était le petit protégé de Brian Eno ou encore d’Ed Sheeran avant de se lancer en solo et révolutionner l’électro. En usant des samples de sons du quotidien (un message vocal, un bruit de porte qui grince…), Fred again.. réussit à construire une chanson entêtante. Aujourd’hui, il est à l’origine de plusieurs tubes comme “places to be”, “Marea (We’ve Lost Dancing)” ou encore “Rumble” qui le voyait s’essayer au genre du grime.

En résulte un échange passionnant autour des spécificités du métier de producteur/DJ, dans lequel XIXI nous parle de son admiration pour le producteur anglais mais aussi de son actualité musicale.

Découvrez l’épisode 13 de Lettre d’Amour à…, avec XIXI :