Lettre d’Amour à… : Sainte Victoire est la nouvelle invitée du podcast !

Votre podcast bimensuel fait son retour avec une invitée spéciale : Sainte Victoire a rejoint Mihai dans son studio pour cet épisode 12.

Après NUMAH lors du premier épisode de l’année, Lettre d’Amour à… continue sur sa lancée en vous faisant découvrir un nouveau talent à suivre en 2025. Autrice, compositrice, interprète et productrice, Sainte Victoire est un talent brut qui a tapé dans l’oeil des plus grands médias : FIP, Télérama, Tsugi, Deezer ou encore Spotify, qui a intégré son titre “Toute La Nuit” dans la prestigieuse playlist “EQUAL”. Sorti au printemps dernier, son premier EP Cold Feet (How You Food-Poisoned Me) est une mine de pépites en français et en anglais, et la jeune femme vient tout juste de sortir un nouveau titre afin de conclure cette ère en beauté : “Dust and Grime”

L’artiste à laquelle Sainte Victoire a souhaité dédier sa lettre d’amour n’a surpris personne tant l’influence est évidente : il s’agit de Kate Bush, l’icône pop des années 80. Véritable virtuose, l’artiste anglaise s’est toujours démarquée grâce à sa voix particulière, ses visuels époustouflants et intriguants, ainsi que ses chansons addictives. Auprès de Mihai, Sainte Victoire est revenue sur plusieurs aspects de la carrière de cette chanteuse, de son impact sur l’industrie musicale actuelle mais aussi sur la condition féminine dans un univers majoritairement construit par et pour les hommes.

En résulte un échange passionnant entre deux passionnés de musique, sur des thèmes universels, le tout dans la bonne humeur et ponctué par de nombreux rires. L’épisode est d’ores-et-déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming, alors n’hésitez pas à partager avec tous les mélomanes de votre entourage pour soutenir ! Et venez nous rejoindre sur Instagram pour deux fois plus de contenu et de vidéos !

Découvrez le nouvel épisode de Lettre d’Amour à… :

