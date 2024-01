Lost Frequencies et Bastille réunis sur le tube “Head Down”

Lost Frequencies démarre l’année en beauté en dévoilant le fédérateur “Head Down” signé vocalement par Bastille. C’est en écoute sur aficia !

Quelle brillante année écoulée pour le Disc-jockey belge Lost Frequencies. En jetant un regard dans le rétro, l’artiste a sillonné les routes des festivals pour faire résonner ses plus grands tubes puis il a également dévoilé All Stand Together, un quatrième disque qualitatif et profond aux inspirations éclectiques. Comme à l’accoutumée, il s’entoure ainsi de grandes voix telles que James Arthur, Calum Scott et Tom Gregory pour proposer des titres léchés et inspirants.

Prolifique, Lost Frequencies fourmille de projets et entend bien défendre les couleurs de son dernier disque studio à l’occasion d’une tournée nord américaine qui débutera le 9 février prochain à Los Angeles. Il se pourrait bien que d’autres surprises ponctuent l’année du DJ mais en attendant, le principal intéressé lève déjà le voile sur un nouveau titre présenté comme un cadeau de fin d’année 2023.

Lost Frequencies et Bastille sont tournés vers l’avenir !

Sur cet inédit intitulé “Head Down”, Lost Frequencies se paye le luxe d’un invité de marque : le groupe londonien Bastille ! Ensemble, les artistes misent sur une mélodie enivrante ponctuée d’une rythmique fédératrice et solide aux accents pop. C’est un hymne positif et festif que signe le DJ star, notamment grâce un refrain entêtant et des paroles universelles qui se révèlent touchantes.

“Les cœurs se brisent, la vie peut te mettre à terre / Ne baisse pas la tête / Tu es encore jeune mais sache que le meilleur est à venir” scande férocement le chanteur et leader de Bastille en adressant un message d’espoir, le regard tourné vers l’avenir. Il relate ainsi l’ensemble des embûches et des chutes riches d’enseignements pour progresser et aller de l’avant.

Découvrez “Head Down”, le nouveau single de Lost Frequencies :