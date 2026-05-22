Maxence prépare « DÉJÀ », un EP piano-voix simplement intime

Retour à l’essentiel pour Maxence qui sortira prochainement « DÉJÀ », un joli EP que nous avons pu écouter. On vous en parle sur aficia.

Figure emblématique (voire antique) du YouTube français, Maxence est un sacré personnage et a toujours gravité autour de la musique. Pendant plus d’une décennie, le Nîmois a sorti de nombreux morceaux intelligemment barrés, drôles et bien foutus. Derrière cet humour, un artiste sensible à la voix singulière et touchante.

Des petites pépites émotionnelles accompagnent donc la carrière de Maxence, et il s’apprête à sortir un EP piano-voix, un format qu’il avait prédit en interview au début de l’année 2025. Intitulé DÉJÀ, le projet propose trois versions revisitées de chansons déjà sorties, dont l’excellent titre « Seuls dans ta chambre ».

Prévu pour le 5 juin 2026, l’opus est également garni de trois inédits. Avec « Trente ans déjà » et « Bizarrement », Maxence se retrouve face au temps qui passe, confronté à une certaine mélancolie et un mal-être difficile à décrire. Puis vient « Chanson à la Disney », pas moins émouvante, mais bien plus lumineuse, à travers une déclaration d’amour frontale.

Avec cet EP, Maxence veut se montrer direct, simplement franc. Ce piano-voix (en collaboration avec Chloé Antoniotti) explore l’intime et se révèle être, selon ses propres mots, une sorte de thérapie, un accompagnement pour ceux qui en ont besoin.

Découvrez « Trente ans déjà » de Maxence :