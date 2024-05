Le génialissime Maxence est de retour avec “DU MAL”, un clip déjanté et bourré d’humour à découvrir avec aficia.

Maxence est le genre de type aux multiples facettes, qui jongle avec les univers, usant de dérision ou au contraire puisant dans des émotions plus délicates. Un jeu d’équilibriste qui lui vaut de participer à de nombreux projets. Album avec VSO, piège de l’émission Incroyable Talent, et de nombreuses collaborations avec les piliers du YouTube français.

Niveau solo, l’artiste originaire de Nîmes a sorti en 2019 un premier EP nommé @+ de 11 titres. Ensuite, c’est en 2021 qu’il sort son premier album : Tout est trop beau. Une fresque musicale où l’on retrouve un peu de tout, et des véritables moments d’émotion à l’instar de son single “Poids-Lourd”. Ce travail sera récompensé en novembre 2022, avec une salle de La Cigale pleine à craquer et une énergie folle. Et Maxence a renouvelé la performance en avril 2024, au même endroit.

C’est en mode footballeur américain qu’on retrouve le chanteur avec “DU MAL”, son nouveau clip. Maxence n’a pas l’intention de subir et semble déterminer à nous casser la gueule. Des menaces gonflées à la pop-punk, sur un rythme survolté et pas mal d’humour : ‘J’ai jamais frappé / Sois honoré d’être le premier‘. En conclusion, un morceau frais, percutant et accrocheur.

Découvrez “DU MAL”, le clip de Maxence :