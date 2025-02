Yorina éclaire son chemin avec “Where You Came From”

Après nous avoir envoûtés avec sa voix éthérée et ses compositions délicates, Yorina revient avec “Where You Came From”, un titre introspectif à découvrir sur aficia !

Près d’un an après la parution de son dernier single solo intitulé “Memory Flood”, Yorina donne de ses nouvelles avec un nouvel extrait annonciateur d’un EP attendu au printemps. Mais l’artiste ne s’est pas faite discrète pour autant, brillant récemment dans des collaborations électro réussies : d’abord aux côtés de Lonely in the Rain sur le planant “Say Adieu”, puis le mois dernier sur “Look Back in Sadness”, une production captivante signée XIXI.

Partenaire de choix grâce à son timbre vocal saisissant et singulier, Yorina confirme ainsi son aisance à naviguer entre différents univers musicaux. De retour avec l’inédit “Where You Came From”, elle livre un single empreint de fraîcheur, porté par une richesse mélodique et des envolées aériennes convaincantes.

Retrouver l’ancrage

Il y a des moments où l’on doute, où l’on se sent perdu, détaché de ce qui nous a façonnés. C’est de cette sensation d’égarement qu’est né “Where You Came From”, un morceau où l’artiste met en musique les questionnements universels sur l’identité et le rapport à ses racines. Inspirée par ses propres périodes d’incertitude, mais aussi par les histoires de ceux qui l’entourent, elle explore cette nécessité de se reconnecter à ses racines et à ses souvenirs pour retrouver du sens et de la force.

D’une douceur fragile, sa voix flotte à la manière d’une Kate Bush sur une production épurée, mêlant piano mélancolique et nappes électroniques subtiles et addictives. L’ensemble dégage une émotion brute, où chaque note semble viser la lumière, celle qui mesure combien nos souvenirs et nos origines sont des ancrages essentiels lorsque l’on se sent déstabilisé.

Écoutez “Where You Came From”, le nouveau titre de Yorina :