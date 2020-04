En exclusivité pour aficia, AaRON livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Après un retour tonitruant amorcé en fin d’année dernière avec l’entêtant “The Flame”, AaRON levait le voile sur l’EP Odyssée, un avant-goût résolument prometteur et fiévreux d’un quatrième disque à paraître dans les prochains mois.

Et afin de célébrer son retour en musique, le tandem composé de Simon Buret et Olivier Coursier repartira sur les routes de France en tournée et sera notamment de passage dans la capitale avec une halte programmée au Zénith le 21 novembre prochain.

AaRON : de SOKO à Drake…

En plus de nous avoir accordé une interview dans laquelle il revient, entre autres, sur les pistes de son EP, la genèse du prochain album et la création artistique au cours du confinement, AaRON livre ses coups de cœur du moment !

Incontestablement, les choix du duo sont éclectiques. Côte musique française, AaRON nous propose d’écouter l’intemporel Georges Moustaki avec son titre “Les eaux de mars” et le très abouti “Je disparais dans tes bras” de Christine and the Queens. Dans la playlist du tandem, nous retrouvons également Franck Ocean sur l’enivrant “In my Room”, Drake avec “Finesse” ou encore Sufjan Stevens avec “What It Takes”, extrait de l’album Aporia qu’AaRON recommande d’écouter sans modération !