En exclusivité pour aficia, bESS livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

bESS est un groupe bien de chez nous mais avec des inspirations Brit Pop. Un quatuor qui a déjà fait ses preuves avec de nombreux concerts et deux premiers albums salués par la critique.

Aussi, après Everybody Wants to Have a Good Life et Human, le groupe a publié son troisième opus, Metz, l’année dernière. Riche de 11 titres , ne trahissant pas son ADN premier et la saveur mélodique de son univers.

Sur cet opus, on retrouve le titre “Alep – Prenons la route”. Titre puissant qui s’offre une mise en images captivante. C’est essentiellement pour cela que nous avons craqué pour la formation et que nous avons souhaité en savoir plus sur bESS.

bESS : de Feu! Chatterton à Ghinzu…

Mais avant de vous faire découvrir notre interview avec bESS, nous avons voulu connaître ses goûts, sa playlist idéale du moment. Et vous allez voir, la sélection de titres correspond parfaitement à l’univers de la formation.

Dedans, on retrouve des artistes que nous apprécions chez aficia. Comme Feu! Chatterton avec “Côté Concorde” ou Dominique A avec “Le courage des oiseaux”. On y écoute également du Baden Baden et du Radiohead avant de succomber à l’écoute de “Sunrise” de The Divine Comedy. Pour compléter sa sélection bESS y ajoute du Balthazar, un peu d’Artic Monkeys et une pointe de Ghinzu pour conclure.

Découvrez la playlist exclusive de bESS pour aficia :