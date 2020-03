Erza Muqoli : sa playlist exclusive avec Surf Mesa, Mister V, Rosalia…

En exclusivité pour aficia, Erza Muqoli livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Il y a six ans on découvrait à la télévision le visage d’Erza Muqoli, alors seulement âgée de neuf ans. Finaliste de ‘La France a un Incroyable Talent’, elle poursuit son rêve au sein des Kids United, enregistre plusieurs albums et rencontre un succès sans faille.

C’est en 2019, elle dévoile son premier album solo en collaboration avec Vianney et qu’elle rencontre un joli succès auprès du grand public avec “Je chanterai” et des titres plus émouvants comme “Fillim” ou “Dommage”. La prochaine étape, c’est une grande tournée qui vient d’être reportée pour la rentrée 2020 en raison des récents événements.

Erza Muqoli : de Surf Mesa à Niska…

En plus d’une belle interview à découvrir sur nos pages, Erza Muqoli nous a concoctée sa petite playlist exclusive regroupant les morceaux qu’elle écoute en ce moment.

Et vous allez voir qu’il y a de très belles choses dans la sélection d’Erza : des pépites, des découvertes, mais surtout une scène urbaine qu’elle écoute très largement comme avec Tayc, Dabs, Travis Scott, Mr Eazi et Tygo, Mister V ou encore Niska. Quant au potentiel tube des prochaines semaines, Erza Muqoli mise sur “Ily” de Surf Mesa. Bref, de très belles choses dans cette playlist !

Découvrez la playlist exclusive d’Erza Muqoli pour aficia :