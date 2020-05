Kimotion : sa playlist exclusive avec Daft Punk, Travis Scott, Avicii…

En exclusivité pour aficia, Kimotion livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Nous recevons aujourd’hui en interview le binôme Kimotion, dont nous vous parlons depuis ses débuts. On les a découverts avec “Once We Can Fly” et “Over That Girl” sans oublier le titre “Our Time Is Gone”.

Plus récemment c’est avec une version bien à eux de “I Will Survive” (remix de Gloria Gaynor) qu’Andy et Charlie sont en train de s’imposer sur les ondes. Aujourd’hui, c’est avec le projet DJ Expériences qu’il porte fièrement que Kimotion fait la une.

Kimotion : de The Weeknd à Kygo

Mais avant de découvrir l’interview de Kimotion, on vous nous propose de plonger dans son univers musical, ses inspirations du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Parmi ses coups de cœur actuels, il y a le de très grands noms, comme Daft Punk, Justice, Gesaffelstein ou encore le regretté Avicii, mais aussi Blink-182, Kygo, The Chainsmokers et 5 Seconds Of Summer pour les références plus récentes. Kimotion ajoute qu’il s’agit de « toutes nos cultures musicales« . Pas étonnant que ça déménage dans ses morceaux !