LØAR : sa playlist exclusive avec Rhye, Weval, Max Cooper…

En exclusivité pour aficia, LØAR livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Il y a de belles découvertes sur la planète musique… C’est le cas avec LØAR, l’alliance entre Arthur et Loïc. Une alliance qui offre une pop électro, se frottant désormais au français après un premier EP en anglais.

C’est avec le titre “Dans ses rêves” que nous avons eu l’occasion de découvrir ce tandem. Alors, curieux, nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette formation prometteuse…

LØAR : de Christian Löffler à Hania Rani…

Chez aficia on aime plonger dans l’univers des artistes en vous proposant de découvrir ce qu’ils écoutent. Cette fois, LØAR se montre plus que généreux avec nous puisqu’il partage un très grande sélection !

Et vous allez voir, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi faire de belles découvertes. Alors, forcément on retrouve quelques titres du duo, comme “Ondes Parallèles” et “Lights Out” par exemple. Mais on se régale également avec la présence de Portico Quartet, Weval, The Flashbulb…

Ajoutons à cette sélection des noms comme Apparat, Christian Löffler, Autograf ou encore David August et Billie Eilish et nous avons ainsi la preuve que l’univers musical de LØAR est riche, surprenant et plus que plaisant.