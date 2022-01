2021 en 12 titres par Rémi : Lujipeka, Glaive, Davodka, Joysad, Achile, Polo G, SCH…

Ça devait être l’année de délivrance, niveau épidémie et tout ça. Bon, c’est pas encore ça. Mais musicalement : toujours quelque chose à s’injecter sous la peau. Retour avec aficia sur mes 12 titres de l’année 2021.

C’est toujours assez déstabilisant de résumer une année musicale en une playlist. Parce que nos coups de cœur musicaux sont intimement liés à de nombreux facteurs : l’époque actuelle, nos humeurs et nos faits de vie, des instants quelques fois éphémères mais directement reliés à un putain de son.

Pour être le plus honnête possible, j’ai fait un tour sur mon Spotify et les statistiques savamment exploitées par l’appli pour me rendre compte de ce qui m’avait fait vibrer durant ces 365 jours. Pas mal de rap, mais aussi d’autres choses finalement.

Du coup on va faire un gros bloc francophone, avec du rap au programme mais dans des styles bien différents : le rap underground de Davodka sur “J’ai plus le temps”, Hugo TSR sur “Oubliettes”. Des paroliers de génie qui ont un flow plein de rage et de vécu… Juste incroyable. J’ai écouté en boucle Lujipeka et sa pépite “Poupée russe”, et “Pas si simple” d‘Achile qui rentre une bonne fois pour toute dans le game. On part sur Joysad et “Ciel & Terre”, toujours plein d’émotion dans ses paroles, intime et juste vrai.

Le retour de Roméo Elvis est aussi incroyablement bon, et le titre Orelsan feat. Ninho ( “Millions”) est un bijou à écouter en boucle. On conclut avec SCH et son “Marché noir”, d’un autre style français, que je détestais il y a quelques années. Mais j’ai su apprécier le choix des paroles, le choix de l’instru, le choix de l’image qu’on veut renvoyer. Une image incroyablement stylisée qui devient véritablement belle quand on prend le recul sur celle-ci. En gros, ils vivent du rap, pas de la drogue évidemment.

Dans un autre style, j’ai décidé de mettre à l’honneur l’album de Poupie, et particulièrement son titre “Tiens toi bien”. Mention également à “Ete 90” de Therapie Taxi que j’ai saigné dans la bagnole.

Je finirai par la superbe découverte Glaive et son hypnotique “1984”, et je conclurai par la fraicheur et le talent indéniable de Polo G sur “Rapstar”.

Découvrez la playlist 2021 de Rémi :

Cette PlayList est disponible sur Spotify, Deezer.