2020 en 12 titres avec Romeo Elvis, Hugo TSR, Nekfeu…

Quelle incroyable année. Difficile de s’ennuyer en 2020 avec la multitude de concerts. Du coup, retour avec aficia sur mes 12 titres phares.

Pas de festivals, pas de concerts, trop peu de soirées mais une belle annihilation sociale progressive. Le contraste avec 2019 a été brutal, donc du coup, l’esprit s’est penché vers les bouteilles et le rap aux allures mélancoliques, parfois un peu sombre, mais toujours avec cette touche d’espoir persistante.

Dans ma playlist, on retrouve une poignée de morceaux qui m’ont marqué. J’ai saigné les sons de POLO G, il est juste incroyable à son âge. On a eu le droit à des retours excellents. Je pense au talent monstrueux d’Hugo TSR, la plume de Nekfeu qui fait toujours plaisir et même La Fouine, surprenant et véritablement rétro dans son dernier projet.

Un peu d’espoir et de pêche avec le duo DaBaby, Young Thug. Ne pas oublier la montée en puissance de Zed Yun Pavarotti. Et quelques autres titres sympas, qui ont fortement tourné dans la bagnole et dans l’appart.