Saïkaly : sa playlist exclusive avec Bon Iver, Refuge, Radiohead…

En exclusivité pour aficia, Saïkaly livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Saïkaly, aka Mathieu Saïkaly, nous l’avons découvert dans ‘Nouvelle Star’ il y a maintenant six ans, télé crochet qu’il avait gagné. Malgré un parcours exceptionnel, le jeune artiste alors signé chez Polydor a choisi de quitter la major pour créer son propre label indépendant afin de sortir son deuxième album Quatre murs blancs.

Sont ainsi extraits “Je ne me souviens de rien”, “Jeux d’ombres” ou encore “I Don’t Want” notre petit coup de cœur. Comme il nous l’expliquera au cours de notre entretien fort intéressant, la route a été longue et sinueuse. Mais peu importe, Saïkaly est fier du projet qu’il propose aujourd’hui, un projet authentique, réfléchi et musical.

Saïkaly : de Radiohead à Dismaze…

En attendant de découvrir son interview, Saïkaly nous glisse ses titres du moment pour former sa playlist exclusive. Parmi les morceaux qu’il écoute en boucle en ce moment, il y a Frànçois Atlas qui reprend le répertoire de Beaudelaire, un bon The Strokes, son ami Refuge, candidat de la même saison de ‘Nouvelle Star’ que lui, deux titres cultes de Bon Iver ou encore Radiohead avec “Everybody’s Got To Learn Sometime”. Des classiques, des découvertes et un bon moment à passer !

Découvrez la playlist exclusive de Saïkaly pour aficia :