Nous avons le plaisir de recevoir Maximilien Philippe dans notre Live Session ‘At Home’ à l’occasion de son retour avec le titre “Mal en toi”. C’est à vivre avec aficia.

Souvenez-vous… Saison 3 de ‘The Voice’ en 2014. Cette année là c’est Kendji Girac qui remporte le télé-crochet de TF1. Mais face à lui il y avait une belle dose de talent et une voix totalement atypique, celle de Maximilien Philippe qui, durant la finale, chantera les titres “Comme d’habitude”, “I’m Outta Love” et “With a Little Help from My Friends”. Un grand écart artistique !

Depuis, le chanteur, mais également auteur et compositeur, a eu l’occasion d’exposer ses talents avec un parcours atypique. En effet, on le retrouvera dans la comédie musicale ‘Love Circus’ dans le rôle de Couteau (2014), il sera mis largement en avant par la campagne publicitaire de Renault avec sa reprise de “C’est si bon” avant de, finalement, nous proposer un EP surprenant en novembre 2017.

Cet EP c’est Mots d’Elles, un format ou Maximilien Philippe pose sa voix puissante sur des reprises comme “Tout doucement”, “Cassé”, ou encore “Quelqu’un m’a dit” alors qu’il avait déjà eu l’occasion de nous séduire avec sa reprise de Zazie sur le titre “Je suis un homme”. Mais depuis c’était un peu le silence radio hormis des reprises comme “Shallow” ou encore son original “La chanson du con finement”.

Mais aujourd’hui Maximilien Philippe est enfin prêt à faire son retour dans la lumière avec l’annonce de la publication de son premier album, Boite de chocolats, qu’il compte bien publier d’ici à la fin de cette année. Pour mettre en relief cette sortie, le chanteur mise actuellement sur “Mal en toi”, un titre fort, sensuel et charnel.

Notre Live Session ‘At Home’ avec Maximilien Philippe est donc l’occasion de revenir sur ce parcours et parler de l’avenir, de ce premier opus, de l’écriture et des attentes d’un chanteur qui a encore beaucoup de choses à nous dévoiler.