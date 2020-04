En plein confinement, Oscar Anton nous partage la mise en images de ”Bad Thing” extrait de son March Pack. Et c’est en plein cœur de sa chambre, chez ses parents où se trouve également un petit coin studio, que le clip a été tourné avec l’aide de sa petite sœur. Le tout en plan séquence ! Au programme : immersion dans la création de ce titre à la fois entraînant et électro et un Oscar toujours plus souriant et énergique. De quoi vous faire patienter en attendant le April Pack.