Adeline Lovo rayonnante avec son titre “Les rayons du soleil”

Adeline Lovo est de retour avec un titre aussi brillant qu’émouvant : “Les rayons du soleil”. C’est à écouter sur aficia !

Elle était dans nos radars aficia il y a déjà 2 ans… Sa reprise de “Yeux Disent” de Lomepal ne nous avait alors pas laissée indifférente. Depuis, nous avons continué à suivre son parcours. De son premier projet Au Sommet (2020) à aujourd’hui, Adeline Lovo semble avoir trouvé un style plus assumé. Elle est désormais prête à nous ouvrir le nouveau chapitre de sa carrière avec un nouveau titre “Les rayons du soleil”.

“Je regarde vers le ciel, j’attends l’étincelle et la lumière des rayons du soleil”

Toujours bien entourée musicalement, Adeline Lovo a confectionné cette nouvelle chanson aux côtés de Nino Vella de Rouquine et Vincha (Ben Mazué, Jérémy Frérot, Barbara Pravi, Louane….). Des grands noms de la composition qui proposent des histoires aussi saisissantes, qu’émouvantes.

Cette musique, “Les rayons du soleil” semble évoquer le constat d’une vie entre doutes et désillusions. Malgré tout, la jeune artiste lance un message d’espoir. Celui de se dire qu’après le mauvais temps, viennent le soleil et ses rayons, synonyme d’une vie plus paisible et réconfortante. Un message qu’elle illustre dans une mise en images lors du coucher du soleil et dans un paysage ressourçant.

On comprend mieux pourquoi Louane l’a choisie pour ouvrir quelques-uns de ses concerts !

Découvrez “Les Rayons du soleil” d’Adeline Lovo :