Clip “Alone Part II” : Alan Walker et Ava Max nous plongent au cœur du Viêt Nam

Trois ans après “Alone”, Alan Walker dévoile une suite tout aussi grandiose avec “Alone Part II”. Découvrez le clip sur aficia.

Le phénomène norvégien Alan Walker continue de nous faire rêver. Plus de quatre ans après “Faded” et ses 2,6 milliards de vues sur YouTube, le producteur a terminé l’année 2019 en beauté en révélant le clip de son nouveau single “Alone Part II”.

Un deuxième volet qui donne suite au titre “Alone” paru il y a maintenant trois ans et qui avoisine le milliard de vues sur YouTube également. Pas question de décevoir : Alan Walker s’entoure d’une autre sensation pop du moment, Ava Max (“Sweet But Psycho”, “Freaking Me Out”…).

Une investigation mystérieuse…

Ensemble, les deux artistes se déchaînent avec l’inédit “Alone Part II”, un titre ne figurant pas sur son premier opus Different World. Un titre diablement efficace grâce à ses “I’m not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone” à répétition et qui font tout le charme de cette chanson.

Quant au clip, imaginé et réalisé par Kristian Berg, Alan Walker donne suite au court métrage “On My Way” qui nous laissait dans l’attente de réponses à de nombreuses questions. On se replonge dans une investigation mystérieuse. Embarquement immédiat au cœur du Viêt Nam et ses fabuleux décors hostiles…

Découvrez le clip “Alone Part II” d’Alan Walker :