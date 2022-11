Avril Lavigne revient sur “I’m A Mess” avec YUNGBLUD

Avril Lavigne rempile et ressort les guitares pour “I’m A Mess”, son nouveau single en compagnie de YUNGBLUD. Découvrez le morceau sur aficia.

Avril Lavigne est ressorti de sa tanière avec des années de disette pendant lesquelles elle se concentrait sur quelques soucis de santé. Véritable star des années 2000, notamment grâce au succès immédiat de son premier single “Complicated”, la canadienne n’a pas pris une ride. Elle célèbre d’ailleurs les 20 ans de son premier album Let Go. Et elle a sorti pour l’occasion une édition anniversaire.

Aussi, l’artiste a amorcé un retour abouti avec l’album Love Sux, sorti en février 2022. Cet opus a obtenu un bon accueil et plusieurs singles en ont été extraits, dont notamment “Bois Lie” (avec Machine Gun Kelly). Il aura droit à une réédition le 25 novembre.

Une ballade nostalgique

Pour amorcer cette réédition, Avril Lavigne propose la ballade “I’m A Mess”. Cette dernière n’a absolument rien à envier à “I’m With You”, l’un de ses plus gros succès. Pour donner un petit peu plus de relief et maximiser ses chances, elle continue de s’entourer de la jeune génération. Ici, YUNGBLUD lui prête main forte de sa voix pop-punk. C’est le it-boy du moment. En effet, il fait de plus en plus parler de lui et vient de sortir son 3ème album éponyme, dont est extrait le morceau “Tissues”. Nommé dans 2 catégories aux NRJ Music Awards qui ont lieu le vendredi 18 novembre, YUNGBLUD y fera un passage sur scène.

Les deux artistes nous proposent une ballade rock empreinte de nostalgie dans ses sonorités. La ballade est un exercice obligatoire pour tout bon artiste et groupe rock qui se respecte. Cela permet d’affirmer une palette variée. Ce morceau ne déroge pas à la règle. “I’m A Mess” traite du manque dû à la séparation d’un proche pour combler des obligations professionnelles ou personnelles. Les guitares se veulent douces et les voix des deux artistes se marient à merveille. Dans le clip très nostalgique, nous les suivons lors de leurs emplettes séparées. Ils finissent par se rejoindre autour d’un piano sur le dernier refrain, comme pour symboliser les paroles du titre.

Découvrez “I’m A Mess” de Avril Lavigne & YUNGBLUD :