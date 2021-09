Ben Mazué invite Jérémy Frerot sur “Gaffe aux autres”

L’album Paradis de Ben Mazué continue de vivre ! Le chanteur le fait en exposant une délicieuse session de “Gaffe aux autres” en compagnie de Jérémy Frerot et c’est à déguster sur aficia.

Il y a eu un album éponyme (2011) puis la célébration de ses 33 ans (2014) avant de nous présenter La femme idéale (2017) avant de nous revenir grandiose avec son Paradis le 6 novembre 2020… Une belle collection musicale pour Ben Mazué qui ne cesse de nous charmer et de nous surprendre.

Son album Paradis a eu l’occasion d’être nommé aux Victoires de la Musique cette année puis de recevoir la certification Disque d’Or pour l’équivalent de ses 50.000 ventes. Dessus, on retrouve de belles collaborations avec Poupie, Anaïde Rozam ou encore Jérémy Frerot. Et c’est bien avec ce dernier que Ben Mazué nous charme une fois de plus…

En effet, les deux artistes se retrouvent pour nous livrer une session de “Gaffe aux autres”, titre qu’ils partagent ensemble sur l’opus. En résulte une magnifique capsule de musique live dans le cadre du Musée National Jean-Jacques Henner.

De quoi nous donner envie d’écouter, une fois de plus, l’album Paradis et de filer voir Ben Mazué sur scène. Il sera, notamment, de passage les 24 et 25 septembre à Lille, le 1er octobre à Marseille, le 7 à Nantes les 8 et 9 à Bordeaux… En 2022, Ben Mazué s’invite également dans les Zénith de France : le 23 mars à Rennes, le 30 à Lille, le 4 avril à Rouen, le 5 à Nantes, le 13 à Lyon. Sans oublier son passage au Zénith de Paris le 8 avril.

Découvrez le live de Ben Mazué et Jérémy Frerot sur “Gaffe aux autres” :