Rendez-vous le 12 février pour la nouvelle édition des Victoires de la Musique. Les nominés du cru 2021 sont maintenant connus et c’est à découvrir avec aficia.

Après le sacre de Clara Luciani et de Philippe Katerine comme artistes de l’année en 2020 et d’Alain Souchon pour l’Album de l’Année, que nous réserve la 36ème édition des Victoires de la Musique ?

Pour le savoir il faudra être au rendez-vous le 12 février prochain puisque la cérémonie nous invite pour la grande messe musicale française à la Seine Musicale aux portes de Paris. Comme toujours, cette soirée sera diffusée sur France 2 et s’offre, cette année, Jean-Louis Aubert en guise de Président d’Honneur. Côté présentation, c’est Stéphane Bern et Laury Thilleman qui doivent assurer un exercice de haut vol…

Une victoire sans public…

En effet, l’exercice ne sera pas ordinaire puisque la 36ème édition des Victoires de la Musique se déroulera en l’absence de public. Dans un communiqué, le directoire souligne l’importance de soutenir le spectacle vivant afin de “mettre à l’honneur la musique live, la création et continuer à soutenir les jeunes talents”.

C’est également dans ce contexte de crise sanitaire que la catégorie Concert de l’Année est abandonnée pour cette année. Elle sera de retour l’an prochain et portera ainsi sur deux années.

Gradur déjà vainqueur !

Du côté des nouveautés, nous pouvons noter que la catégorie Révélation de l’Année se divise pour devenir Révélation Masculine de l’Année et Révélation Féminine de l’Année. Dans la première, on retrouve Hatik, Hervé et Noé Preszow. Dans la seconde nous avons le plaisir d’y voir Clou, Lous and the Yakuza et Yseult.

Enfin, Gradur est déjà assuré de repartir avec une Victoire de la Musique entre les mains. En effet, le rappeur se verra attribuer le prix de Titre le plus Streamé de l’Année pour “Ne reviens pas” qu’il partage avec Heuss l’Enfoiré. Cette Victoire viendra célébrer les 101.060.557 streams du titre.

Benjamin Biolay en tête des nominations…

Dans le reste des nominations, il faut noter que c’est Benjamin Biolay qui est en tête. En effet, le chanteur qui a fait sensation avec son album Grand Prix est présent dans trois catégories : Artiste Masculin de l’Année, Album de l’Année et Chanson Originale de l’Année.

Grand Corps Malade n’est pas en reste puisque le slameur est présent dans deux catégories, à savoir celle d’Album de l’Année pour Mesdames et Chanson Originale de l’Année pour “Mais je t’aime” qu’il partage avec Camille Lellouche. Même son de cloche pour Julien Doré nommé dans la catégorie Album de l’Année avec aimée et dans la catégorie Création Audiovisuelle de l’Année pour “Nous”. Gaël Faye retrouve les joies des Victoires de la Musique également en étant nommé comme Artiste Masculin de l’Année et Album de l’Année pour Lundi Méchant.

Il est bon de noter que la tempête Suzane est nommée dans la catégorie Artiste Féminine de l’Année face à Pomme et Aya Nakamura.

Au public de voter !

Pour finir le tour d’horizon de cette 36ème édition, sachez que le public à le loisir de voter pour deux catégories. En effet, vous avez jusqu’au 11 février pour donner votre préférence dans les catégories Chanson Originale de l’Année et Création Audiovisuelle de l’Année.

De notre côté, et comme chaque année, on vous donne rendez-vous le 12 février sur nos réseaux sociaux pour vivre en direct cette grande soirée qui célèbre la musique française !

Découvrez la liste complète des artistes nommés pour les Victoires de la Musique 2021 :

Artiste Masculin de l’Année :

Artiste Féminine de l’Année :

Révélation Masculine de l’Année :

Révélation Féminine de l’Année :

Album de l’Année :

Chanson Originale de l’Année :

Création Audiovisuelle de l’Année :