Benjamin Biolay fait chauffer la gomme avec “Comment est ta peine ?”

Benjamin Biolay signe son retour sur les chapeaux de roues avec “Comment est ta peine ?”, premier extrait de son futur album. C’est en écoute sur aficia.

Nous avions eu un gros coup de cœur pour le huitième album de Benjamin Biolay baptisé Volver, certifié Disque d’Or pour l’équivalent de ses 50.000 ventes . Souvenez-vous, l’album est sorti en 2017 et les extraits “Roma (Amor)”, “Volver” et l’étonnant ”Hypertranquille” ont tous rencontré leur public.

Ce vendredi 24 avril, le talentueux Benjamin Biolay est de retour sur les pistes et présentera le 26 juin prochain Grand Prix, son neuvième disque. Au programme, pas de faux-départ, une adhérence parfaite, et surtout, 13 titres inédits dont le premier extrait “Comment est ta peine ?”.

Un air de vacances…

Avec ce nouveau single, Benjamin Biolay réussit le pari de rendre sa chanson solaire grâce à des sonorités pop dont seul Pierre Jaconelli (déjà derrière l’album La superbe) et lui ont le secret. Il y a comme un air de vacances. C’est paradoxal compte tenu du contexte actuel…

Mais Benjamin Biolay avait besoin de nous emmener avec lui à la plage en compagnie de la superbe Nadia Tereszkiewicz. Tous les deux nous transportent et offrent un instant suspendu. C’est propre, c’est classe. Benjamin Biolay prend la tête de la course et donne d’ores et déjà le feu vert à une nouvelle aventure…

Découvrez le clip “Comment est ta peine?” de Benjamin Biolay :