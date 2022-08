Benson Boone et Philippine Lavrey partagent “In The Stars”, un futur tube !

C’est la nouvelle sensation pop américaine ! Benson Boone va vous charmer avec “In The Stars”, spécialement enregistré en français avec Philippe Lavrey. A découvrir sur aficia.

Alors qu’il était un simple étudiant, Benson Boone a grandi dans la révolution des réseaux sociaux. Le jeune américain âgé de 20 ans perce sur TikTok jusqu’à être repéré pour intégrer le casting d’American Idol. Il reçoit un ticket d’or de la part du jury (composé de Katy Perry et Lionel Richie entre autres). Son destin se voit bouleversé.

Même s’il quitte subitement l’émission pensant ne pas être à sa place, le jeune artiste avait bel et toujours l’intention de percer. Dan Reynolds (chanteur d’Imagine Dragons) devient son mentor et le propulse avec “Ghost Town” au sommet des charts, notamment en France où il signe son plus gros succès. La magie opère immédiatement dans le reste du monde.

Benson Boone invite Philippine Lavrey

S’il prépare actuellement un gros projet musical, Benson Boone a sorti en avril la ballade pop “In The Stars” en hommage à sa grand-mère décédée. Avec ce poignant morceau, il signe ici son premier tube à l’international, mais n’a pour le moment eu très peu de remu dans l’Hexagone : “J’imagine encore ton rire / S’envoler comme un écho / Pendant que nos souvenirs / Se changent en larmes sur ma peau”, peut-on entendre chanter aux côtés de Philippine Lavrey.

Cette dernière est loin d’être méconnue. Découverte dans ‘The Voice’ 2016, elle a ensuite tracé son chemin, notamment aux côtés d’M.Pokora sur ses premières parties en 2020 sur son “Pyramide Tour”. Cette touchante version française nous a conquis, et pourrait séduire les radios désormais…

Découvrez la version française de “In The Stars” de Benson Boone :

Découvrez également un extrait de son nouveau single “Nights Like These” :

Article rédigé par Valentin Malfroy.