Clip “everything i wanted” : Billie Eilish et Finneas plongent vers l’inconnu

Billie Eilish met en lumière le titre inédit “everything i wanted” à travers une vidéo sombre. C’est à découvrir sur aficia !

2020 s’annonce aussi remplie que 2019 pour Billie Eilish ! L’interprète du tube “Bad Guy” sera notamment dans l’actualité avec la chanson qui accompagnera le générique du prochain James Bond, ‘Mourir peut attendre’. Un titre travaillé avec son frère Finneas tout comme “everything i wanted” qui vient de se voir offrir un clip réalisé par Billie Eilish elle-même.

Ensemble, jusqu’au bout

Dès les premières secondes de la vidéo, un message apparaît et signale que Billie Eilish et Finneas seront toujours là l’un pour l’autre. Dans une ambiance sombre et pesante, on retrouve la chanteuse et son frère à bord d’une voiture qui avance, sans détour, vers la mer.

“Mon frère et moi avons écrit cette chanson l’un pour l’autre et je voulais créer un visuel qui souligne que, quoi qu’il arrive, nous serons toujours là l’un pour l’autre. C’est le deuxième vidéoclip que je réalise. Nous avons travaillé tellement fort, et ce, pendant des heures et des heures. J’adore le résultat, j’espère que ce sera aussi votre cas” a-t-elle expliqué à propos de cette vidéo qui met, avant tout, en avant la famille.

Découvrez “Everything I Wanted”, le nouveau clip de Billie Eilish :