Boris Way dévoile “Gold”, le prochain hit du moment !

Qu’est ce qui fait qu’un tube est réussi ? Il suffit d’écouter le nouveau titre du DJ Boris Way, “Gold” pour le savoir ! C’est à découvrir sur aficia.

Impossible de ne pas avoir entendu son nom ou l’un de ses titres sur les ondes en 2021. Avec + 15 millions de streams l’année passée, Boris Way s’impose doucement comme une référence dans le milieu convoité des DJ. Porté par deux singles aux identités musicales fortes, “Walking Away” qui est apparu durant l’été 2021 et “Pink Soldiers” qui surfait sur la tendance de la série Squid Game. Pour 2022, le niçois a décidé de surprendre avec “Gold”, un titre assumé dont il est entièrement le producteur et compositeur.

Les titres de Boris Way sont parsemés à la fois de son soleil de Nice (d’où il est originaire), de mélodies techniques et addictives et d’un flow inégalable. Une ADN qui devrait être identifiable encore plus fortement avec ce qu’il a décidé de nommer, la “Love House” !

La Love House ? Raconter l’amour en musique de manière mélancolique et dansante !

À l’initiative de ce nouveau concept, Boris Way ! Avec ce terme, l’identification se fait facilement et la différence se fait remarquer. Pour ouvrir le premier chapitre de la “Love House”, Boris Way commence avec un titre efficace parfaitement calibré pour la saison à venir.

“Gold” disponible depuis le 8 avril, est une véritable mine d’or. Le titre se base entre des mélodies acoustiques et d’un fond électro entre slap house et organic house. Une harmonie qui nous recouvre d’un sentiment de liberté et irresistiblement une folle envie de filer sur la piste de danse. Pour les plus attentifs et les bilingues d’entre vous, la voix chaude de l’artiste britannique Bandana nous met du contexte ! Sur une topline mélodieuse, il chante l’histoire d’une personne qui ne se rendait pas compte de la chance qu’elle avait de faire partie de la vie d’une autre. La “Love House”, c’est aussi ça : valoriser des artistes à travers une musique qui se veut universelle et positive !

Découvrez “Love House”, le nouveau titre de Boris Way :