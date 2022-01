“Out In Style” : Celestal et Cecilia Krull s’offrent une cavale romanesque

Le DJ Celestal s’associe à Cecilia Krull pour dévoiler “Out In Style”, une collaboration dansante et percutante à découvrir sur aficia !

Celestal x Cecilia Krull : un duo convaincant

Quatre années se sont écoulées depuis la parution de “My Life Is Going On”, le titre à succès qui aura révélé Cecilia Krull auprès du grand public. Après un passage par les productions Disney où elle aura eu l’opportunité de s’essayer au chant et à la comédie, l’artiste franco-espagnole a véritablement marqué les esprits grâce à ce titre envoûtant figurant à la bande-originale de la série populaire La Casa de Papel.

Depuis, la chanteuse s’était fait discrète. Mais elle pourrait bien signer un retour remarqué avec “Out In Style”, en compagnie du musicien Celestal. En effet, cette collaboration puise son intérêt dans le croisement de deux univers affirmés et complémentaires. La voix de Cecilia Krull est sublimée par la mélodie accrocheuse conçue par Celestal. Il faut dire que l’interprète de “Old School Romance” a l’habitude de mettre en valeur les artistes comme il a maintes fois pu le faire en remixant les sons de grands noms de la scène internationale tels que Kylie Minogue, Shakira et Britney Spears.

Celestal et Cecilia Krull

La quête de liberté

Avec “Out In Style”, le tandem conte une cavale à la Bonnie et Clyde. Ainsi, les mots mettent en exergue une quête de liberté, les artistes faisaient table rase du passé, bien résolus à aller de l’avant. Et dans un monde menaçant, l’amour se révèle comme unique remède pour déjouer les embûches. Concernant la mélodie, celle-ci mise sur une rythmique d’une efficacité redoutable, en partie grâce à un refrain entêtant. En effet, l’auditeur est aussitôt immergé dans cette course effrénée. Empreinte de sonorités pop et soul, la piste est enrichie d’arrangements organiques léchés.

Enfin, Celestal et Cecilia Krull ont levé le voile sur une vidéo permettant d’illustrer les propos de la chanson. Le grondement d’une voiture prenant la route dans la pénombre représente à merveille la cavale interprétée.

Écoutez “Out In Style”, le nouveau single de Celestal et Cecilia Krull :