C’est clippé avec Charlie Winston, Luz, Alfred & Symon

Charlie Winston – Algorithm

Il est de retour ! Il faut dire que son côté chaleureux et sa simplicité nous avaient manqué. Charlie Winston signe l’excellent « Algorithm« . Un titre entre pop et variété qui raconte une histoire d’amour complètement déconnectée de la réalité. Nos interactions sociales se retrouvent complètement erronées face à cet algorithme qui nous malmène et nous fait vivre dans un monde virtuel. De manière crescendo, l’artiste ajoute de la puissance dans sa voix et semble crier tout fort ce que tout le monde pense tout bas… Du côté du clip, les plans et les effets traduisent les mots du chanteur, désarçonné face à cet appareil plus petit que lui mais bien plus destructeur.

Luz – Bougeotte

Luz, c’est ce talent que nous avions découvert sur aficia il y a tout juste un an et ce, avec son single “On s’apprivoise”. Désormais, la jeune artiste fait un pas de plus vers l’arrivée de son premier EP et en partage un nouvel extrait, “Bougeotte”. Avec ce nouveau morceau nettement pop dont elle est l’autrice, la co-compositrice et même la réalisatrice du clip, Luz nous laisse davantage entrer dans son univers artistique. La chanteuse et sa caméra en main nous embarquent au coeur d’un voyage en train, d’ailleurs souvent un élément inspirant pour la création, direction la capitale, le repère des artistes. On retrouve à travers cette vidéo beaucoup de paisibilité, d’insouciance et de légèreté complètement en accord avec la musicalité de ce titre !

À noter que Luz présentera ses titres en live très prochainement et à plusieurs reprises. Toutes les informations sont disponibles sur son compte Instagram.

Alfred – J’téléporte

La rédaction donne un coup de projeteur cette semaine sur le travail d’Alfred et à son dernier clip “j’téléporrte” ! Dans un rap aux vibes entraînantes, la rappeur nous emmène au plus près de ses outils d’évasion. Une réalisation signée Martin Josserand, aux plans simples mais non moins dynamiques. Un rendu très pro qui nous donne l’envie de vous conseiller l’aventure de ce jeune talent. Un projet est en approche (dénommé sobrement Alfred) , mais en attendant, on vous laisse savourer sa dernière mixtape parue l’année dernière.

Une très belle écoute, légère et assumée, idéale pour cet été !

Symon – Comme tout le monde

Bercé par la musique depuis sa tendre enfance, Symon a véritablement été propulsé sur le devant de la scène à l’occasion de la sortie de son premier EP en 2021. Baptisé Heureux quand même, ce projet lui a notamment permis d’assurer les premières parties de Kendji Girac. Et désormais, l’artiste au timbre vocal chaleureux et prenant prépare la suite et devrait lever le voile sur son premier disque avant la fin de l’année. Mais en amont, il signe un retour touchant sur “Comme tout le monde”, un nouveau titre qui devrait faire sensation ! C’est une ballade pop teintée de rythmes urbains que propose Symon, misant sur la mélancolie. Les mots, d’une grande tendresse, font état de l’usure des relations amoureuses, face à l’épreuve du temps. La sensibilité du chanteur transparait également à travers la mise en images qui nous invite dans l’intimité de plusieurs couples qui s’aiment et se déchirent, passionnément. Aussi, le clip puise sa force dans le message de tolérance véhiculé puisqu’il met en lumière des couples mixtes, homosexuels ou encore séniors. Preuve que l’amour n’a aucune frontière.