Christine and the Queens décrypte “Saint Claude” pour Apple Music

Pour le nouveau format d’Apple Music, Christine and the Queens décrypte le sens de son titre “Saint Claude”. C’est à découvrir sur aficia.

Souvenez-vous… le 14 avril 2014 le titre “Saint Claude” venait titiller nos oreilles, un titre qui avait l’occasion de présenter au grand public Christine and the Queens avec le premier extrait de son premier album : Chaleur Humaine…

Que de chemin depuis pour Héloïse Adélaïde Letissier ! En effet, elle est une artiste incontournable du paysage musical français et même mieux… Celle que l’on nomme maintenant Chris arrive à séduire bien au-delà de nos frontières, au-delà des océans.

De retour avec l’album Chris en 2018 puis avec l’EP La Vita Nuova plus dernièrement après nous avoir comblé avec le titre “People, I’ve been sad”, Christine and the Queens est, une fois de plus à l’honneur.

Chris x Apple Music

En effet, la plateforme de musique en ligne Apple Music lance un nouveau rendez-vous musical sous forme de capsules vidéos : ‘Explication de Texte’. Le but ? Inviter des artistes francophones devant la caméra pour parler de l’univers musical.

Et c’est bien Christine and the Queens qui s’affiche comme la marraine de ce nouveau format qui invitera des artistes venus d’horizons différents, émergents comme confirmés.

Pour Apple Music, c’est comme une logique pour elle de revenir sur “Saint Claude”. Dans une courte vidéo, elle explique en quoi cette chanson est importante pour elle : “Ça raconte pourquoi j’ai commencé à faire de la musique, que je me suis toujours sentie un peu à côté, différente… Ça raconte aussi toute l’adolescence à avoir peur qu’on me traite de monstre, ça a remué des trucs très profonds, je pense que c’est parce que c’est important. Elle est importante cette chanson”. Elle confie qu’elle s’identifie à cette personne qu’elle décrit, qui se cherche : “c’est une forme d’auto-portrait”. Un format bref mais passionnant pour ce premier épisode…

Découvrez ‘Explication de Texte’ avec Christine and the Queens :

Redécouvrez “Saint Claude” de Christine and the Queens :