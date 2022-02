Clip “Déhanche” : Julie Zenatti se libère de ses chaînes

Afin de poursuivre l’exploitation de la réédition de son disque Refaire danser les fleurs, Julie Zenatti met en images “Déhanche” à visionner sur aficia !

(Re)faire danser les fleurs

Julie Zenatti continue de porter les couleurs du très abouti Refaire danser les fleurs, un opus résolument pop porté, entre autres, par les titres “Tout est plus pop”, “Rien de Spécial ” et la somptueuse ballade éponyme du projet “Refaire danser les fleurs”. Alors que le disque est dans les bacs depuis janvier 2021, l’artiste a tenu à remercier son public en livrant en novembre dernier une nouvelle édition enrichie de quatre pistes inédites et de cinq extraits live.

Si cette réédition n’existe qu’au format CD, c’est bien l’un des titres inédits que l’interprète de “Les amis” a choisi en guise de nouveau single. Ainsi, une poignée de jours avant la tenue de son concert au Trianon le 6 février, Julie Zenatti invite tout un chacun à se lâcher avec l’enthousiasmant “Déhanche”. Un titre qui fera sans aucun doute sensation sur scène !

Julie Zenatti brille de mille feux

Dans la continuité des productions délicieusement surannées de ce huitième disque, inspirées des sonorités des années 1970-1980, “Déhanche” est un hymne à la célébration de la vie et du moment présent. “Déhanche ce qui te fait du mal / Ce qui te bouffe, qui te bouffe au dedans” scande l’artiste en considérant la danse comme un exutoire aux nombreuses peines du quotidien. L’intensité est progressive sur ce morceau qui débute au son délicat d’un piano avant de voir l’ensemble des arrangements et des cordes s’emballer.

Le clip révélé met à l’honneur un esthétisme vintage mais aussi résolument chic et féminin. Seule dans l’objectif de la caméra, Julie Zenatti déambule dans des couloirs exigus symbolisant un enfermement voire une timidité. Mais progressivement, la chanteuse se libère de ses chaînes, en dansant, vêtue d’une majestueuse robe dorée qui brille de mille feux.

