Bastille présente le clip de son single “Révolution”, extrait de son album Give Me The Future+ Dreams Of The Past. C’est à découvrir sur aficia.

Découvert aux yeux du grand public avec “Pompeii”, Bastille propose cette année son quatrième album Give Me The Future ainsi que Give Me Future+Dreams Of The Past sorti en août dernier avec comme thème principal la connectivité virtuelle et les nouvelles technologies.

Dans ce clip, Bastille reste dans cette lignée tout en parlant d’amour sur une musique rythmée. Des images futuristes qui nous emportent dans le cœur de notre imagination, sur la connexion humaine et les moyens pour changer le monde. Mais surtout construire un monde qui nous ressemble.

Le groupe de Dan Smith illustre l’infinité de l’imagination, aussi vaste qu’est l’univers, en comparaison avec l’amour qu’on peut apporter à la personne qui peut être si unique à nos yeux.

Découvrez le clip “Révolution” de Bastille :