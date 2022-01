2 C’est clippé : Cäroline, Fishbach, Ella Henderson & Dead Chic.

Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Cäroline – “Amore Amore“

Cäroline nous dévoile “Amore Amore“, son dernier titre annonciateur de son album Silence qui sortira le 28 janvier. Dans ce titre, l’artiste chante la mélancolie de l’amour. Refrain entêtant, voix remarquable et visuel soigné : Un trio gagnant !

Fishbach – « Téléportation »

Elle pourra elle aussi faire de l’année 2022, son année. Plus de quatre ans après A ta merci, l’ensorcelante Fishbach revient avec un nouvel extrait de son futur opus. Elle dévoile les images de « Téléportation« , réalisées par Aymeric Bergada Du Cadet, déjà derrière la caméra sur « Masque d’or », ou les clips de LaFemme. A la croisée des chemins entre Mylène Farmer (« Libertine »), Stephanie de Moncao (« Ouragan ») et du Kate Bush, le clip nous donne envie de faire un bon dans les années 80. La hype autour de l’album monte. Ça arrive bientot…

Ella Henderson – Brave

Alors que Everything I Didn’t Say, le nouvel album d’Ella Henderson sera disponible dans les bacs en mars prochain, l’artiste choisit le titre “Brave“ pour teaser un peu plus cette sortie. Immédiatement, le single est illustré par un clip dans lequel les maladies mentales et ce qu’elles peuvent entraîner sont mises en lumière. Une mise en images touchante que l’artiste utilise en quelque sorte comme un moyen de prévention, en ajoutant numéros et adresses utiles à ce sujet !

Dead Chic – Too Far Gone

Une réalisation de saison et une découverte de début d’année. C’est ce qu’on vous propose via l’univers de Dead Chic et de leur tout premier single “Too Far Gone”. Un clip de noir et blanc, où l’enfance s’illustre dans la débrouillardise. Un rock’n roll franco-anglais aux grésillements savoureux, fruit du travail de deux artistes confirmés (Damien Félix et Andy Balcon) désormais réunis sous un même nom. Un lancement sonore et visuel réussi, une aventure que l’on vous incite vivement à suivre…