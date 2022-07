 Coldplay fait l’éloge de la douceur avec “Biutyful”

De retour dans les bacs en octobre 2021, Coldplay poursuit la mise en lumière de son univers avec “Biutyful” qui se pare d’un clip à découvrir sur aficia !

Chaque retour orchestré par Coldplay est un événement. Et pour cause, le groupe britannique emmené par Chris Martin ne lésine pas sur la créativité, proposant toujours des albums concepts d’une grande originalité. C’est ainsi que les garçons dévoilaient Music Of The Spheres en octobre dernier. Un neuvième disque pop-rock teinté de sonorités plus expérimentales et futuristes se mariant à merveille à l’atmosphère générale du disque centrée autour de l’espace et de la voie lactée.

Malgré des performances commerciales globales en-deçà des attentes, le disque renferme tout de même les hits “Higher Power” et “My Universe” aux côtés de BTS ainsi que l’intense ballade mid-tempo “Let Somebody Go”, interprétée en duo avec Selena Gomez. Ces trois pistes rythmeront à coup sûr les quatre shows complets donnés par Coldplay au Stade le France les 16, 17, 19 et 20 juillet prochains ! Grâce à cette mise en vente impressionnante, Coldplay peut se targuer d’être le premier artiste à investir ce stade francilien pour quatre concerts successifs.

Un hymne à l’amour universel

Mais avant de déposer sa fusée au Stade de France, Coldplay mise sur un nouveau single, extrait de son dernier opus. Le choix s’est judicieusement porté sur le léger “Biutyful” qui n’a certes pas l’étoffe d’un tube de l’été mais dont le message véhiculé fait la part belle à la bienveillance et à un amour épanouissant. “J’espère que tu obtiendras tout ce que tu veux dans cette belle vie” scande Chris Martin, résolument convaincu que les humains puisent toute leur force dans l’expression des sentiments amoureux. Sur une rythmique envoûtante, le travail de la voix se révèle particulièrement intriguant. En effet, celle de Chris Martin est accompagnée d’une voix synthétique d’une grande pureté.

Il pourrait parfaitement s’agir de la voix d’un extraterrestre comme en témoigne le clip récemment dévoilé. Tout au long de la vidéo, nous suivons le quotidien de petits êtres passionnés de musique mais dysfonctionnels dans le monde des humains où ils ne sont pas les bienvenus. Tantôt chassés, tantôt raillés pour leur apparence, tous se retrouvent alors dans un lieu tenu secret où ils forment le groupe musical The Weirds, signifiant littéralement “les bizarres”. En cultivant leur singularité, le collectif devient rapidement le plus populaire du monde, applaudi par les foules, sous le regard complice de Coldplay.

Visionnez “Biutyful”, le nouveau clip de Coldplay :