Sopico, Finneas, Coldplay… Les sorties d’albums de la semaine

Chaque vendredi aficia te propose de découvrir une sélection d’albums fraîchement débarqués dans les bacs. Branche tes écouteurs, voici ta dose de nouveautés !

C’est un vendredi explosif que nous offre l’industrie musicale ce vendredi. En effet, nous avons, aujourd’hui, le retour de Stromae avec “Santé” et celui d’Adele avec “Easy On Me”. Rien que pour ça, le bonheur est grand !

Notons également, en sortie de single, le titre “À la vie qu’on mène” de Jérémy Frerot, le retour de -M- avec “Grandes oreilles”, Erza Muqoli qui fête les 14 ans du label Tôt ou Tard avec “Blue” ou encore Bolides qui nous charme avec “Dans le noir” et Marc-Antoine Perrio qui se présente avec “Mentir”.

Et le mieux, pour avoir un focus complet des sorties de la semaine, reste à écouter notre playlist New Music Friday disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music.

Evergreen, Vitalic, Tsew The Kid…

Du côté des albums, même son de cloche. Il y a largement de quoi se faire plaisir. Nous avons noté plus de 30 sorties pour vous. Il y a des incontournables comme Finneas, Coeur de Pirate, Sopico, Tsew The Kid, Coldplay, Timal ou encore Mac Miller. Mais également d’autres pépites comme Mayo, LMB, M.I.L.K, Vitalic, Gucci Mane…

Bref, c’est encore un vendredi musical très chargé mais heureusement, aficia est là pour vous faire un focus presque complet histoire de savoir quoi mettre dans vos oreilles dans les semaines à venir.

Sopico – Nuages

Depuis son passage dans les studios de COLORS, en 2017, Sopico avait un peu mis la guitare de côté. Sur Nuages, l’artiste aux multiples casquettes renoue avec son instrument de prédilection. Il y présente des ballades acoustiques, à l’image de “Tout Va Bien”, où les airs mélancoliques se mêlent à des paroles sur la poésie du quotidien. Mais il n’en a pas perdu pour autant de sa verve rap, à l’image de “Slide”, où il lance “J’suis la fusion d’Nirvana et Wu-Tang” sur un beat aussi martial qu’une marche militaire.

Finneas – Optimist

Vous devez déjà connaître Finneas… Car oui, c’est bien le frère de Billie Eilish, lui qui se cache derrière le succès sans faille de sa petite sœur. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste mais également acteur, Finneas O’Connell est un artiste réellement complet.

Si l’année dernière il a eu les honneurs des Grammy Awards en recevant 6 prix dont celui de Producteur de l’Année, c’est bien aujourd’hui qu’il nous offre son premier album, le bien nommé Optimist. 13 pistes écrites durant le confinement, un album qui offre des ballades sublimes comme “What They’ll Say About Us” et une diversité musicale riche, alliant pop indé, rock et électro.

Cœur de Pirate – Impossible à aimer

Alors qu’elle s’affairait à ses projets musicaux, Cœur de Pirate a dû revoir ses plans après un problème aux cordes vocales et l’arrivée de la pandémie. Mais l’artiste québécoise choisit de répondre avec optimisme face à cette période d’incertitude. Après la mélancolie de l’instrumental Perséides, son nouvel album, Impossible à aimer, présente des textes personnels sur des instrumentations colorées, qui oscillent de la country au disco. Porté par une ligne de basse imparable et des cordes orchestrales, l’entraînant “On s’aimera toujours” incarne ce ton plus lumineux.

Vitalic – Dissidænce Episode 1

Retour de Vitalic après la publication en 2017 de Voyager. La French Touch est bien là, le producteur n’aura rien perdu de sa superbe.

Avec Dissidænce Episode 1, la sentiment d’un retour aux sources pour Vitalic est bien présent avec une énergie rock plus que palpable. Et comme son nom l’indique, Dissidænce aura sa suite puisque Vitalic a fait le choix de couper son projet en deux parties.

M.I.L.K – Poolside Radio Vibe

M.I.L.K est sans aucun doute le plus français des danois ! Déjà remarqué par la rédaction, par exemple avec ses collaborations avec Benjamin Biolay et The Avener, il nous apporte toujours un beau rayon de soleil musical.

C’est une fois de plus le cas avec son nouvel EP, Poolside Radio Vibe, riche de 8 titres. Une pop malicieuse, langoureuse et qui nous invite à faire comme M.I.L.K : se poser nu sous un rayon de soleil, même si l’hiver pointe déjà le bout de son nez.

Alexandre Bertet – Dans ma tête

C’est dans la cinquième saison de ‘The Voice Kids’ que vous avez eu l’occasion de découvrir Alexandre Bertet. Aujourd’hui, le jeune prodige de 15 ans libère son premier EP Dans ma tête déjà porté par le titre “Elle dit”.

Le piano est forcément au cœur de ce format. L’artiste arrive parfaitement à lier son amour et sa formation de la musique classique à sa passion pour la pop, rock anglo-saxonne. Une belle carte de visite qui laisse présager le meilleur pour l’avenir musical d’ Alexandre Bertet.

Evergreen – Sign In

Nouvel EP pour Evergreen mais un goût de trop peu avec Sign In qui n’offre que 5 pistes. Et c’est bien dommage ! Mais mettons cela sur le compte de la mue d’un trio qui redevient tandem, des changements de cap…

Alors on se console avec une pop délicieuse et aérienne, le tout étant touché par une électro délicate. Sign In est donc une belle évolution, nageant entre une certaine nostalgie et une modernité sous-jacente. Le groove de Evergreen est de retour et finalement, même avec 5 pistes, ça fait du bien.

Tsew The Kid – Béni et Maudit

Après le succès d’Ayna, un premier album éclectique dans lequel il pioche dans le rap, la pop et le R&B, Tsew The Kid confirme aussi son goût pour le chant avec ce nouvel EP. Introduit par “L’Orage”, une ballade aérienne en collaboration avec Jok’Air, Béni et Maudit aborde une fois de plus des thèmes romantiques et intimistes en clair-obscur. L’artiste originaire de Madagascar révèle également de nouvelles expérimentations sonores, comme sur “Toxic Boy”, un banger introspectif aux sonorités plus rock.

Coldplay – Music Of The Sphere

Le voilà… Le neuvième album studio du quatuor britannique, produit par Max Martin et porté par le single “Higher Power” lancé au printemps 2021 depuis la Station Spatiale Internationale avec l’aide de Thomas Pesquet.

Très largement attendu, cet album a également créé la surprise avec la collaboration entre Coldplay et BTS sur le titre “My Universe”. Mais dans l’album il se cache également Selena Gomez présente sur le titre “Let Somebody Go”.

Coldplay semble enfin renouer avec une pop efficace, la touche de Max Martin y étant incontournable. C’est un album réussi, largement porté par la force musicale du groupe et sa musique colorée qui fait du bien au cœur et aux oreilles.

Mais aussi…

Purple Disco Machine – Exotica

Sa dance fiévreuse réunit pulsations Italo disco et riffs funky.

PinkPantheress – to hell with it

Le phénomène R&B de la Gen Z présente sa première mixtape.

Mac Miller – Faces

La mixtape culte de l’étoile filante rap arrive enfin en streaming.

La Femme – Paradigmes : suppléments

Youv Dee – La vie de luxe Dark Edition

Mayo – Yoski

LMB – Mozart

Kepa – Divine Morphine

Brieg Guerveno – Vel Ma Vin

Jo Wedim & Jean Felzine – Jo & Jean

Timal – Arès

Hache-P – Le Big

Young Thug – Punk

Frank Carter & The Rattlesnakes – Sticky

Tom Morello – The Atlas Underground Fire

Santana – Blessing and Miracles

Tiësto – Together Again

Graya – L’étoile noire

Loski – Censored

Théodore – Viva la Musica

Gucci Mane – So Icy Boyz

Remi Wolf – Juno

Jessia – How Are You?