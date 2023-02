“Invincible” : quand le leader de Kyo rejoint Diva Faune 

Diva Faune invite Benoît Poher du groupe Kyo pour un titre aussi captivant que motivant. Il s’appelle “Invincible (le champ des possibles)” et il est à découvrir sur aficia.

C’est le style de collaboration surprenante que l’on aime découvrir ! Diva Faune, ayant connu un succès retentissant avec “Get Up” feat Léa Paci, extraits de l’album Dancing With Moonshine, est de retour. Il est décidé à faire son comeback chez les disquaires avec un nouveau disque courant 2023. L’amorce avait été toute faite avec l’efficace “The Club Will Get You”, il y a quelques semaines. Au tour d’“Invincible” de voir le jour.

Diva Faune – Invincible – DR

“Invincible” marque la collaboration entre Benoît Poher, le chanteur charismatique du groupe Kyo, et Diva Faune : “Nous avons eu la chance de faire la première partie de la tournée de Zénith en 2018 de Kyo. Nous avons partagé des moments forts sur scène aux côtés d’icônes pop/rock français. Benoît est un excellent songwriter et a vraiment écrit un super texte sur ma mélodie de refrain. On communique ici l’espoir malgré les blessures et les épreuves”, déclare Yogan de Diva Faune.

5 ans plus tard, ils se sont donnés rendez-vous en studio pour nous offrir ce titre énergique et plein de positivité !

Découvrez le fruit de cette collaboration avec “Invincible (le champ des possibles)” :