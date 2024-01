Dans le cadre de la réédition de son album culte Le Chemin, Kyo a récemment dévoilé le clip de “Je cours” en compagnie de Nuit Incolore. Découvrez la vidéo sur aficia.

Il y a plusieurs semaines, nous avions reçu Kyo lors d’une interview ‘sans filtre’. Au cours de cette dernière, nous avions notamment évoqué la carrière du groupe, la réédition de l’album Le Chemin et ses différentes collaborations avec des artistes francophones. Le 16 janvier dernier, le groupe français a proposé le clip du single “Je cours” en collaboration avec l’artiste Nuit Incolore.

Le clip réalisé par Stéphane Ridard se déroule lors d’un concert au Zénith de Nantes. Au début de la vidéo, on retrouve le chanteur de Kyo descendre les escaliers de la salle. En parallèle, Nuit Incolore fait son entrée du côté de la fosse. On déambule ensuite avec le groupe dans les loges et les coulisses avant leur montée sur scène. De son côté, Nuit Incolore se prépare également pour le show.

Un fan du groupe habillé d’un hoodie rouge pénètre dans la salle en se frayant un chemin pour accéder à l’évènement. Le jeune homme se distingue par sa tenue au milieu d’une foule compacte. Une complicité va naître entre Ben et ce fan avant de monter sur scène, dans ce moment de solitude, notamment à travers des regards. Enfin, Kyo et Nuit Incolore performeront devant le public. Un clip poignant et touchant sur le harcèlement scolaire, un thème toujours tristement d’actualité en 2024…

