”Future Nostalgia” : Dua Lipa nostalgique du futur. Et c’est explosif !

Après l’excellente mise en bouche avec ”Don’t Start Now” annonçant son nouvel album, Dua Lipa continue avec un ”Future Nostalgia”. C’est à découvrir sur aficia.

Dua Lipa affiche un nombre incalculable de tubes comme “Lost In Your Light” (feat. Miguel), “Hotter Than Hell”, “IDGAF” ou encore “Blow Your Mind (Mwah)”. Et la chanteuse est revenu plus innovante que jamais en proposant dans un premier temps ”Don’t Start Now” un titre endiablée produit par Ian Kirkpatrick.

Et bonne nouvelle, l’artiste a dévoilé un second extrait, ce vendredi 13 décembre, nommée ”Future Nostalgia”. Une chanson qui offre également le nom de son deuxième album à venir en 2020. Avec ces deux titres, pas question de perdre de temps. Dua Lipa immerge son public dans l’univers de son opus. Nous voilà plongé dans des compositions disco-pop avec des touches rétro et un synthé omniprésent. De quoi nous rendre nostalgique des années 70-80…

Moderne et Fun

”Future Nostalgia” présente l’oxymore d’une nostalgie future. Concernant ce titre fun et dans la continuité du précédent, Dua Lipa s’est exprimé sur Instagram en expliquant la conception de ce nouveau hit : il n’aura fallu rien de plus qu’une après-midi à Los Angeles pour donner naissance à la chanson pour laquelle la chanteuse et son équipe ne se sont pas trop pris au sérieux.

Le rendu est fun et espiègle. De quoi, une fois de plus, ravir ses fans avant son arrivée le 4 mai 2020 à l’AccordHotel Arena pour une soirée qui s’annonce délirante.

Découvrez “Future Nostalgia” le nouveau single de Dua Lipa :