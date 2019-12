Clip “I’ll Come Too” : James Blake s’associe à la chaîne BBC Natural History

James Blake poursuit la promotion de son dernier album, Assume Form, avec le clip d’“I’ll come too”. Une vidéo à découvrir sur aficia !

Assume Form, le quatirème album de James Blake a marqué cette année 2019 par sa douceur et sa poésie. Ce beau succès lui vaut d’ailleurs d’être nommé aux prochains Grammy Awards dans la catégorie Meilleur Album de Musique Alternative.

Des titres comme “Can’t Believe The Way We Flow”, “Barefoot in the Park” ou encore “Mile High” ont montré que l’artiste britannique pouvait être autant à l’aise aux côtés de chanteurs issus de la pop que du rap.

Un pingouin et un albatros

Pour terminer l’année en douceur et de la plus exotique des manières, James Blake a décidé de nous offrir la mise en images du titre “I’ll Come Too”. Tournées en Nouvelle-Zélande, les images sont des restes non exploités du film “Planète Terre 2” et viennent du fond d’archives de la chaîne de télévision BBC Natural History.

Elles nous montrent des groupes de pingouins et d’albatros en pleine nature. C’est alors qu’une touchante histoire naît entre un pingouin et un albatros…

Découvrez “I’ll Come Too”, le nouveau clip de James Blake :