Juliette Armanet déclare sa “Flamme” avec son nouveau titre

Chez aficia, on s’est enflammé pour le nouveau titre de Juliette Armanet “Flamme” et c’est à découvrir dès aujourd’hui.

Juliette Armanet déclare son amour à travers “Flamme”. Elle présente ainsi, la réédition de son album Brûler le feu 2, où viennent s’ajouter cinq nouveaux titres et qui sortira le 4 novembre 2022.

“Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane” Juliette Armanet – Flamme

Toujours avec ses brillants textes, Juliette Armanet prolonge l’été en parlant d’amour comme elle sait si bien le faire. Le tout sur cet air disco, dansant et entêtant qui la caractérise. Elle présente un morceau pour se libérer de l’aveu d’un amour qui brûle en nous. Elle utilise avec dextérité le champs lexical du feu qui reste le fil rouge de l’album. Grâce à sa plume aiguisée, Juliette Armanet réussit à réchauffer nos cœurs.

Brièvement, Juliette Armanet est une chanteuse lilloise révélée en 2017 avec “L’amour en solitaire” et la sortie de son premier album Petite Amie. Quatre années après, en 2021, elle revient avec son deuxième album Brûler le feu qui connait un succès avec les titres comme “Le dernier jour du Disco”, “Tu me play” ou encore “Boom Boom Baby”. Elle a été nommée dans trois catégories aux dernières Victoires de la musique 2022. D’ailleurs elle a accompagné notre été en sillonnant les festivals. Il faut dire que sur scène, elle met le feu. Sous des allures de rockstar, elle enflamme la scène et la foule.

Découvrez dés aujourd’hui le nouveau titre de Juliette Armanet “Flamme” :