Les nominations des Victoires de la Musique 2022 viennent de tomber ! aficia te résume les nominés par catégories.

Lundi 10 janvier s’est déroulée la conférence de presse pour annoncer la 37ème édition des Victoires de la Musique et ses nominés. La soirée s’est déroulée en toute intimité avec la présence des nominés dans la catégorie ‘Révélation’ que nous allons vous détailler. aficia a assisté à l’événement…

En tête des nominations, on retrouve Orelsan, nominé à 4 reprises, pour son album Civilisation. Logique, puisque ce dernier a fait partie des plus grosses ventes de l’année 2021. Clara Luciani sort également du lot avec pas moins de 4 nominations à son actif. Feu! Chatterton et Juliette Armanet occupent tous les deux 3 nominations communes puisqu’ils ont réellement marqué l’année musicale. Angèle est quant à elle nominée dans deux catégories (chanson originale & création audiovisuelle).

En pré-nominés, on notera l’absence de Grand Corps Malade, Vianney d’Eddy de Pretto, d’Yseult et ou encore de Poupie qui ne sont pas parvenus à s’imposer.

La place aux artistes émergents

Mais là où nous étions davantage attentifs, c’était du côté des nominations dans la catégorie “Révélation” ! Chez les hommes, on retrouve Terre Noire et son premier album Les forces contraires, publié en août 2020. À plusieurs reprises, ces « réinventeurs » de la variété française nous ont littéralement séduit avec “Baise-moi” ou “L’infini”. Face à eux, le producteur français de musique électronique (et le seul) MYD. Encore inconnu du grand public, et pourtant, le protégé du label Ed Banger Records, qui a pas mal tourné en festival cette année. Enfin, Chien Noir, la petite surprise de cette catégorie. Entre chanson française, pop et trap, le jeune artiste a conquis les auditeurs avec son premier EP Histoires vraies. Une petite perle que l’on vous recommande…

Les révélations font partie de l’identité des Victoires. Elles seront au rendez-vous ! Stéphane Espinosa, président des Victoires de la Musique.

Du côté des femmes, pas de surprise. Barbara Pravi s’impose après avoir représenté la France à l’Eurovision l’année dernière et en proposant le brillant opus On n’enferme pas les oiseaux de 12 titres. Dans la foulée, elle dévoilait aussi un EP de six titres plus intimistes baptisé Les prières – racines, sur lequel figure plusieurs duos, dont un avec Silly Boy Blue, justement nommée aussi ! Nous avons aperçu l’envoûtante Silly Boy Blue dans plusieurs festivals cette année (Printemps de Bourges, Jardin Sonore…). Elle pourrait connaître son heure de gloire grâce à cette nomination. Mais en face, la concurrence est rude avec L’impératrice qui nous a pas mal fait danser en 2021. Avec “Peur des filles” et son style très disco moderne, elle pourrait mettre tout le monde d’accord.

Les nominations des Victoires de la musique :

Du côté des nominations, certaines rejoignent le navire, d’autres sont encore et toujours au rendez vous. Ci-dessous, la liste en intégralité des nominations des Victoires de la Musique 2022, parmi les quelques 250 artistes présents annoncés par l’événement.

Artiste masculin

– Julien Doré

– Feu ! Chatterton

– Orelsan

Artiste féminine

– Juliette Armanet

– Hoshi

– Clara Luciani

Album

– Brûler le feu de Juliette Armanet

– Civilisation d’Orelsan

– Coeur de Clara Luciani

– Géographie du vide d’Hubert-Félix Thiéfaine

– Palais d’argile de Feu ! Chatterton

Chanson originale

– Bruxelles, je t’aime d’ Angèle

– Le dernier jour du disco de Juliette Armanet

– L’odeur de l’essence d’Orelsan

– Monde nouveau de Feu ! Chatterton

– Respire encore de Clara Luciani

Concert

– Hyper Live d’ Hervé

– Paradis de Ben Mazué

– Woodkid

Création audiovisuelle

– Le clip Bruxelles, je t’aime d’Angèle réalisé par Julien Malègue & Antoine Mayet

– Le clip de Le reste de Clara Luciani réalisé par Alice Rosati

– La série documentaire Montre jamais ça à personne, réalisée par Clément Cotentin et Christophe Offenstein

Révélation masculine

– Chien noir

– Myd

– Terrenoire

Révélation féminine

– L’Impératrice

– Barbara Pravi

– Silly Boy Blue

Albums les plus streamés :

JVLIVS II de SCH

Aya d’Aya Nakamura

Les dates à retenir

La cérémonie se déroulera comme chaque année à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, à suivre sur France Inter et France 2 le 11 février prochain. Laury Thillemana et Olivier Minne assureront la présentation. La 29ème cérémonie des Victoires de la musique classique, quant à elle, se tiendra en mars au Grand Théâtre de Provence !

“Un show unique”

Enfin, côté scénographie et spectacle, l’organisation a annoncé un show “unique” et “une interactivité maximale avec le public”, pour chaque cérémonie. Partages instantanés via les réseaux sociaux, votes en ligne, l’édition 2022 mise sur une connexion totale après cette longue période de solitude pour la culture provoquée par la pandémie. Ainsi, malgré quelques critiques évoquées sur le manque de diversité et la redondance de certain(e)s nominé(e)s, cette nouvelle l’édition des Victoires de la Musique promet de belles séquences lives, la rédaction sera au rendez-vous !

Les éditions précédentes des victoires sont à retrouver en cliquant ici