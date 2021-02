Kadebostany de retour avec “Take Me To The Moon”

Retour sur le devant de la scène de l’Empereur Kadebostany avec le titre “Take Me To The Moon” qu’on écoute sur aficia.

Président, Empereur, Maître en son Royaume… C’est Guillaume, aka Kadebostany, et son monde imaginaire : le Kadebostan… Derrière cette folie se cache une pop électro délicieuse que le public à largement eu l’occasion d’aimer.

Pour preuve, il suffit de regarder le succès des titres “Castle in the Snow”, “Mind if I Stay” ou encore “Early Morning Dreams”. C’est sans oublier sa reprise totalement addictive de “Crazy in Love” ! Alors, forcément, quand l’artiste est de retour : ça se déguste.

Kadebostany x Valeria Stoica

Pour son retour, Kadebostany nous offre le titre “Take Me To The Moon” sur lequel on retrouve Valeria Stoica. L’alliance des mélodies de Kadebostany avec la voix captivante de Valeria Stoica fait largement son effet. Le charme opère à nouveau.

De très bon augure pour la suite puisque ce nouveau single annonce la venue d’un nouvel EP, Drama – Act 2, qui devrait pointer le bout de son nez dans le courant de l’année.

Découvrez “Take Me To The Moon” de Kadebostany :