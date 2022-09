Tout juste papa, Kendji a décidé de rendre hommage à sa fille “Eva” à travers ce nouveau single. Il est le premier extrait d’un nouvel album à venir. Toutes les infos sont sur aficia.

Quand on regarde les chiffres de Kendji il y a quand même de quoi donner le tournis. On constate 370 millions de vues sur YouTube pour “Andalouse”, 83 millions pour “Bebeto” (feat. Soolking) et 5 millions d’albums vendus avec 4 albums à succès. Récompensé 5 fois aux NRJ Music Awards, Kendji a su faire des preuves d’albums en albums et est devenu une idole de toute une génération.

L’artiste récemment à l’affiche du téléfilm ‘Champion’ diffusé sur TF1 publiera son cinquième album L’école de la vie le 11 novembre prochain. Dessus, nous y retrouverons de nombreux duos de cœur, comme Florent Pagny, Soprano, Vianney, ou encore Soolking avec qui il a déjà sorti les titres “Baila” et “Bebeto”. En guise de premier extrait, la chanson “Eva”, une dédicace à sa fille qui vient de naître. Éva, deux voyelles, une consonne et un nouveau monde qui s’ouvre pour l’artiste. Il lui dédie une chanson intime, une jolie déclaration d’amour à sa fille qu’il chérie déjà beaucoup.

Autre surprise, c’est Juliette Armanet que l’on retrouve à l’écriture et à la composition. L’interprète de “Le dernier jour du disco” a su trouver les mots justes et la mélodie parfaite pour coller parfaitement au message.

Découvrez le clip de “Eva” de Kendji :