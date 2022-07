La Nuit de l’Erdre : un festival éclectique !

Début juillet, aficia est parti découvrir l’un des grands festivals de l’Ouest. Départ à quelques kilomètres de Nantes vers : La Nuit de l’Erdre. Cap sur un week-end riche en découvertes, moments de partage et talents aux univers variés !

Riche d’une programmation éclectique, le festival de La Nuit de l’Erdre nous a fait vivre un week-end intense ! Nous voulions vous plonger dans ces deux journées estivales pour prolonger le plaisir.

Samedi 02 juillet à La Nuit de l’Erdre : Avec Alvan, Georgio, Lilly Wood & The Prick, Angèle…

14H : Arrivé à Nort-Sur-Erdre

Rencontre des premiers bénévoles abordant fièrement leurs t-shirts rouges floqués à l’image du festival avec un macaque sympathique. Tout sourire, ils semblent prêts à débuter cette troisième journée de festival, et le gros week-end qu’ils ont en perspective !

17H : Lancement des festivités

Pour ouvrir cette journée ensoleillée, c’est Alvan, participant à l’Eurovision qui a débarqué sur l’une des deux scènes du festival. Pas toujours facile d’ouvrir un festival qui joue jusqu’au bout de la nuit ! Mais malgré tout, le Breton a su attraper les premiers festivaliers. Effectivement, les spectateurs étaient de plus en plus nombreux au fil de la prestation.

Abordant un style musical très rythmé, le jeune artiste est nourri d’inspirations aux sonorités bretonnes. Alvan a su donner une bonne dose d’énergie au public !

À la vue des différents instruments installés sur scène, on aurait pu s’attendre à voir débarquer quelques acolytes de l’artiste pour former un petit groupe. Mais c’est seul, qu’Alvan a jonglé entre chant, percussion et effets de voix. De quoi réveiller et faire danser les festivaliers de cette troisième journée.

Avec sa vibration électro-pop assez unique, et ses sonorités presque tribales, la musique du représentant de la France à l’Eurovision pousse très rapidement à hocher la tête et chalouper.

17h30 : Rencontre avec Lilly Wood & The Prick

Alors qu’Alvan continue à faire danser La Nuit de l’Erdre, nous nous sommes éclipsés afin de rencontrer le duo Lilly Wood & the Prick.

Heureux d’être présents pour la seconde fois à La Nuit de l’Erdre, après plusieurs années de travail sur l’avenir de leur musique, le duo s’est prêté au jeu et a répondu avec entrain aux questions des différents journalistes !

2015 : C’est l’année où le groupe se retrouve pour la première fois sur la scène de La Nuit de l’Erdre. Une chose est sûre, il s’en est passé des choses entre ces deux éditions !

En se remémorant leurs débuts assez innovants en se lançant à l’époque sur My Space, l’ancêtre de Facebook, Lilly Wood & The Prick se réjouit de pouvoir partager son art et sa musique “dans la vraie vie”. Ils peuvent se détacher des réseaux sociaux où ils ne jugent pas être les plus habiles.

Qu’ils chantent devant trois personnes dans un bar ou devant des milliers de spectateurs en festival, la joie reste la même ! En se lançant sans grandes ambitions ni craintes il y a quelques années, le groupe conserve les mêmes objectifs : S’amuser, ne pas tricher et vivre un moment sincère et de partage avec les personnes prêtes à les écouter.

“Lilly Wood & The Prick reprennent leurs automatismes en investissant à nouveau la scène”

Vient alors le moment de glisser sur le tapis le sujet du remix de leur titre “Prayer in C” par Robin Schulz ; un tube qui a fait danser des millions de personnes !

S’avouant que ce hit n’a pas changé leur façon de vivre et encore moins de faire de la musique, il est clair que certaines portes ont pu s’ouvrir pour le groupe grâce à ce remix. Rencontrer de nouveaux publics, jouer en dehors de la France… Le succès de ce titre a rapidement dépassé tous les protagonistes. Pour le groupe, ça a été déstabilisant de voir s’émanciper un titre qui leur ressemblait, désormais totalement transformé. Avec une belle prise de recul, et une envie certaine de rester fidèles à leur musique, le groupe Lilly Wood & The Prick se réjouit finalement de cette aventure parallèle !

Ressourcés et inspirés par une pause de plusieurs années entre leurs derniers albums, Lilly Wood & The Prick reprennent leurs automatismes en investissant à nouveau la scène. Ils gardent en tête la volonté de s’améliorer constamment, aller plus loin, et vivre à fond.

L’entrevue se conclura par cette phrase :

Ils sont de retour !

Lilly Wood & The Prick en conférence de presse / © aficia

20H : Il commence à faire chaud…

Il est temps de retourner en plein cœur du festival pour retrouver Georgio sur scène. Originaire du grand ouest, le jeune rappeur se remémore dès son arrivée devant le public ses passages dans les salles cultes du coin. Son objectif ? Apprécier encore plus cette nouvelle soirée, face à des festivaliers prêts à relever le défi ! Dès le second titre, le public saute énergiquement sur ses sons. L’artiste n’a pas à rougir de l’ambiance qu’il a su mettre au festival.

“Brûle” qui a mis le feu au festival !”

Chaleur, excitation, fatigue… Le concert de Georgio n’a malheureusement pas échappé à son lot de malaises des spectateurs les plus sensibles. Alerté par une partie du public en quête d’un soutien de la sécurité, l’Angevin a mis en pause son concert et s’est lancé dans une improvisation bien menée pour combler ce temps d’évacuation. Mais pas d’inquiétudes, ce temps de repos a très vite été écourté par son titre “Brûle” qui a mis le feu au festival !

Merci à la jeunesse d’être belle, déterminée !

En plein moment de partage avec un public majoritairement aux prémices de l’âge adulte, Georgio s’amuse avec sa réactivité. Lancement de pogos, invitation d’un fan à sauter avec lui dans le public… C’est d’ailleurs en solitaire que Georgio fera son slam, se moquant avec douceur du fan un peu trop intimidé par la foule en délire, avant de lui offrir une belle accolade.

C’est le meilleur festival de cet été ! Mais c’est loin d’être le dernier…

Donc il faut garder le niveau.

Loin de tomber dans l’oreille de sourds, le public de La Nuit de l’Erdre a chanté, dansé et sauté avec plaisir jusqu’aux derniers titres de Georgio, qui a fini par laisser place à… Mais qui vois-je ? C’est au tour de Lilly Wood & The Prick de montrer au public ce qu’ils ont dans le ventre !

21h25 : Let’s dance !

Débordant d’énergie, le groupe Lilly Wood & The Prick a envahi Les Nuits de l’Erdre d’une vague solaire ! Ça chante, ça danse, ça joue… Tout est au rendez-vous pour cette folle soirée. Difficile d’économiser son énergie pour la prochaine tête d’affiche lorsque l’envie irrésistible de s’amuser avec Lilly Wood & The Prick se fait ressentir !

22h40 : On clôture cette troisième soirée en beauté

Et cette tête d’affiche… Alors que la foule clame son nom, la voilà qui débarque sur scène après avoir fait vivre une immersion dans des montagnes russes à son public en guise d’introduction !

Angèle offre à La Nuit de l’Erdre un vrai show à l’américaine, accompagnée par ses musiciens et danseurs du tonnerre !

Vous connaissez mon deuxième album ? Même si je sais que vous préférez Brol…

Un conseil : Ne jamais parler à la place du public de La Nuit de l’Erdre ! Aussi excités par l’idée de chanter les titres cultes de la chanteuse, que de découvrir les plus récents sur scène, la foule a su suivre le rythme effréné de l’artiste.

Plus que généreuse, Angèle offre à son public un show qui a très vite mis des étoiles dans les yeux des petites-filles accrochées à la barrière du premier rang.

Simulation d’un duo avec Dua Lipa, grand karaoké guidé par Pepette, la célèbre camarade à poil de la chanteuse… Tous les profils et âges sont présents pour s’amuser sur cette soirée à la programmation éclectique. Quelques grands-parents observent avec joie leurs petits-enfants débuter leurs grandes vacances face à l’artiste qu’ils aiment tant écouter et chantonner en boucle.

La fin du concert semble approcher, pour clôturer en beauté Angèle entonne son hymne “Balance ton quoi”… C’était sans compter sur un dernier retour sur scène fracassant ! Changement d’ambiance grâce à sa collaboration avec Damso sur le titre “Démon” !

Dimanche 03 juillet : Avec Terrier, Emma Peters, Vianney, Gaël Faye, Orelsan…

Jour 2, le soleil brille et les premiers festivaliers semblent plus que ravis de venir passer leur dimanche à Nort sur Erdre pour une nouvelle journée estivale !

16h : Que cette dernière journée commence !

Pour accueillir le public sur cette quatrième journée de festivités, le Vendéen Terrier ouvre le bal !

Se réjouissant très rapidement de voir des festivaliers porter fièrement le maillot du FC Nantes, le club de foot dont il raffole, le jeune artiste se rappelle ses racines du grand ouest.

Ce n’est pas toujours évident d’ouvrir la journée et jouer dès 16h sur un grand festival. Néanmoins Terrier a attrapé le public et les a fait danser et frapper des mains très vite !

Son truc à lui ? Proposer des chansons souvent autour de la rupture. L’univers est assez planant, avec un très bon phrasé qu’on ne peut que lui envier.

Heureux d’être sur une telle scène, Terrier s’amuse avec le public, allant jusqu’à l’inviter à “Dormir à deux”. (En l’occurrence, ils seraient un peu plus de deux vu la foule qui se remplit !)

Réussissant avec brio à ouvrir cette dernière journée, Terrier a laissé place à la prochaine courageuse qui a lancé les festivités sur la seconde scène : Emma Peters !

16h55 : Le public est déjà très chaud

C’est en entendant quelques personnes commencer à crier que la majorité à remarqué l’arrivée en toute simplicité de la prochaine artiste à jouer.

Un short rose fluo et une guitare autour du cou, Emma Peters était prête à faire le show, sans ajouter d’artifices.

Frôlant l’une de ses plus grandes scènes, Emma avoue ressentir un peu de stress face à cette situation. Côté public, ça ne se ressent pas du tout ! On dirait qu’elle a fait ça toute sa vie.

“On a un problème, ce n’est pas la bonne chanson.”

Alors rejointe par quelques musiciens, l’artiste s’amuse de la situation, soutenue par les sincères applaudissements du public !

Alternant entre reprises et compositions, Emma a su embarquer le public dans son univers en quelques notes et accords.

18h : Pause interviews !

Alors que nous nous dirigeons vers l’espace presse pour partir à la rencontre de Terrier et Emma suite à leurs prestations, Feu! Chatterton font trembler tout le festival, suivis de près par Gambi, embarqué par un public plein d’énergie, révolté !

Emma Peters en interview pour aficia Terrier en interview pour aficia

20h10 : Petits et grands s’y retrouvent avec la programmation

Attendu par une bonne partie des festivaliers venus en famille et entre amis, le prochain artiste débarque sur scène avec une formation qu’on lui connaît de ses premières tournées : Sa voix, son énergie, sa guitare (et sa pédale magique) ; avant d’être rejoint après quelques titres par son équipe de musiciens.

En ouvrant le show avec son titre “Les Imbéciles”, Vianney a très rapidement mis à contribution l’énergie du public, prêt à chanter et danser jusqu’à épuisement !

Je vais casser l’ambiance, vous voyez Orelsan ? Ce qui vous attend c’est tout l’inverse.

Suite à son petit clin d’œil à l’artiste clôturant le festival quelques heures plus tard, dont il avoue être fan, Vianney a commencé à entonner son célèbre titre “Pas La” accompagné du public. Pour les connaisseurs, la tradition invitant à hurler à l’appel de “La ruche” pendant le titre ne s’est pas perdue, amusant toujours l’artiste.

Dans la foule, un groupe de danseurs du dimanche s’amuse sur le rythme entêtant et dansant utilisé par Vianney pour présenter son équipe. Un petit flashmob est lancé en plein cœur du public, suivi par plusieurs spectateurs amusés.

Après s’être fait un petit plaisir en reprenant “La groupie du pianiste”, l’artiste a remarqué un jeune fan avec une banderole demandant une photo. En quelques secondes, l’admirateur s’est retrouvé sur scène aux côtés de Vianney, photographié par toute une foule !

Après avoir mis une ambiance incontestable sur la scène de La Nuit de l’Erdre, Vianney s’est prêté au jeu des photos. Une partie des personnes à mobilité réduite, acclamait l’artiste à sa sortie de scène comme de grands supporters !

Retour sur la rencontre avec Vianney

Quelques heures avant sa montée sur scène Vianney avait échangé avec l’équipe de journalistes lors d’un petit quart d’heure.

Se réconfortant de l’aspect “moins fatiguant” des festivals face aux concerts classiques, Vianney s’est amusé du côté colonie de vacances de cette tournée estivale.

Ne s’estimant pas accro à la scène, l’artiste résidant régulièrement au Croizic indique ne pas avoir pris l’habitude d’aller voir des concerts plus jeunes, étant issu d’une famille nombreuse.

Plus qu’impatient avant chaque retrouvailles avec le public malgré tout, cette soirée semble avoir une saveur toute particulière. Dans le public du festival, se trouveront plusieurs membres de la famille des équipes.

Grand festival, petit concert privé, scène imposante ou intimiste, Vianney n’est pas difficile et adore s’adapter à chaque configuration ! Tant que le public a son moment de partage, c’est tout ce qui compte.

Programmé dans plusieurs festivals, l’artiste en profite pour passer un message de soutien envers le monde culturel qui subit les retombées de la pandémie, et le changement des habitudes du public.

Les festivals s’arrachent, alors moi aussi je dois m’arracher !

“Tu savais qu’un groupe Facebook existe avec des centaines de Vianney ?”

Alors que la conférence de presse touche à sa fin, une dernière information tombe :

“Je m’appelle moi aussi Vianney, tu savais qu’un groupe Facebook existe avec des centaines de Vianney ?”

Amusé par cette nouvelle, l’artiste apprend que cette communauté a un objectif : Échanger avec lui, lui avouer qu’il a changé leur vie et prendre un café tous ensemble ; une partie du challenge venait d’être réalisée.

L’occasion pour Vianney de se confesser sur une petite anecdote avant de clôturer cet échange :

L’artiste aurait déjà rencontré son homonyme “Vianney Bureau”. Une rencontre qui a probablement marqué l’inconnu. L’auteur-compositeur-interprète lui a effectivement sorti son CV, découvert sur Facebook lorsqu’il a souhaité s’y inscrire. Petit fun fact, ce Vianney Bureau bis est d’ailleurs originaire de Nantes, à quelques kilomètres du festival.

Vianney en conférence de presse © aficia

Cet échange avec Vianney était plus que sympathique! Mais il est temps de retourner sur ce qu’il se passe sur scène.

21h45 : L’ambiance est “Tropicale” !

C’est à Gaël Faye de prendre la suite du festival !

Qui est insomniaque ici ? On est ensemble la famille !

L’artiste a très vite décidé de partager sa solution miracle contre l’insomnie à La Nuit de l’Erdre : sortir et danser ! Insomniaque ou non, le public était plus que prêt à faire la fête sur les titres du chanteur.

Les fils et filles du hip-hop ont fait jumper leurs mains, les danseurs en herbe ont chaloupé avec passion, les couples et amoureux secrets ont profité de l’intensité des titres du chanteur pour développer leur complicité… Gaël Faye a su faire “Boomer les Boomeurs” (les enceintes) assez fort pour conquérir le public !

Est-ce que vous savez chalouper ? Gigoter le boule ?

La réponse est oui ! Ça bouge, ça gigote, ça chaloupe et ça danse pendant plus d’une heure sur les titres de l’artiste.

Gaël Faye semblait plus que satisfait de l’énergie du public ! Il délivre l’envie de louer la foule et l’embarquer en tournée tellement elle est incroyable.

Terminant sa prestation sur une énergie folle du public, l’artiste s’offre une petite course en crash barrière pour checker les spectateurs et les remercier.

23h : Comment finir en beauté La Nuit de l’Erdre ?

“Aurélien une chanson, Aurélien une chanson…”

Vous l’aurez peut-être deviné, c’est face à un public essentiellement survolté que Orelsan a débarqué sur scène. Un concert attendu pour clôturer ce grand week-end de La Nuit de l’Erdre.

C’est avec un naturel et une simplicité qu’on lui connaît et apprécie, que le chanteur a enflammé jusqu’au bout de la soirée le festival ! La Nuit de l’Erdre était remplie de spectateurs aux anges de découvrir sur scène les célèbres titres de Orelsan.

Un clap de fin pour le festival de La Nuit de l’Erdre, qui résume l’énergie, le partage et l’ambiance retrouvée tout au long de ce grand week-end !