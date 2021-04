Nouveau clip pour Laucarré. Le jeune rappeur dévoile “Nul avec les filles”, avec en prime un guest aux multiples certifications… On en parle sur aficia !

La fraîcheur de la jeunesse et la fougue d’un flow technique. C’est un peu de cette manière qu’on pourrait parler de Laucarré, jeune pousse du paysage rap français. À 19 ans, il devient le premier artiste signé dans le label de Bigflo et Oli, et sort en octobre 2020 Les dés sont jetés, un premier EP.

Auto-analyse, mise en avant de ses émotions, positif quant à l’avenir, Laucarré sait aussi s’exprimer dans des textes plus légers. C’est dans cette optique qu’on le retrouve sur le clip de “Nul avec les filles”. Avec beaucoup d’auto-dérision, le rappeur nous raconte ses maladresses et la panique montante lors des ses rencards, malgré la mise en avant de ses nombreuses facettes. Technique et drôle, le morceau remplit complètement son rôle. Bonus et clin d’œil ultime : la présence d’Oli !

Découvrez “Nul avec les filles”, le clip de Laucarré :