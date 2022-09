Charlie Puth : le portrait pop de la semaine 

Chaque semaine, la rédaction d’aficia dresse le portrait d’un artiste. C’est au tour de Charlie Puth, à l’occasion de la parution prochaine de son troisième opus.

Doté de l’oreille absolue, Charlie Puth fait partie de ses artistes côtoyant aussi bien la lumière que l’ombre, notamment grâce à une plume ciselée qui a signé de nombreux tubes pour des artistes majeurs de la scène internationale (Pitbull, Katy Perry, Zara Larsson, Maroon 5, Jason Derulo, Ava Max…). Il faut dire que ce touche-à-tout a baigné dans le monde de la musique depuis sa tendre enfance, d’abord initié à la musique classique et au piano avant d’étudier le jazz.

2015, l’année de la consécration

Mais c’est véritablement dans une pop satinée et fédératrice que ce faiseur de hits à la voix de fausset a su faire sensation et se démarquer. D’abord repéré sur internet pour ses vidéos de chant, sa carrière s’envole véritablement en 2015 grâce au succès de deux chansons. La première, “Marvin Gaye”, interprétée en duo avec Meghan Trainor, se classe immédiatement en tête des ventes en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Nouvelle-Zélande. Entêtante à souhait, la piste précède par ailleurs la parution de Nine Track Mind, le premier disque de Charlie Puth.

Le fruit de sa collaboration avec Wiz Khalifa donne naissance à l’émouvant “See You Again” figurant à la tracklist de la bande-originale du septième long-métrage de la franchise ‘Fast and Furious’. Rendant un vibrant hommage au défunt Paul Walker, acteur emblématique, le titre bat alors de nombreux records ! Ce ne sont pas moins de 21 millions de copies du single qui ont été écoulées à travers le monde, permettant au titre de décrocher le titre de single le plus vendu au cours du XXIème siècle. Des chiffres vertigineux finalement surpassés deux années plus tard par Luis Fonsi et son célèbre “Despacito” puis par Ed Sheeran avec “Shape of You” et Lil Nas X avec “Old Town Road”. Néanmoins, le clip de “See You Again” continue de squatter la deuxième marche du podium des vidéo les plus visionnées sur YouTube, cumulant près de 6 milliards de lecture !

Charlie Puth : un nouvel album !

Après cette ascension fulgurante, Charlie Puth a continué de bâtir une carrière prometteuse comme en témoigne notamment Voicenotes, son deuxième effort révélé en 2018. Le disque est principalement porté par l’incontournable “Attention” et le duo “Done For Me” aux côtés de Kelhani. Depuis, l’artiste s’était fait plus discret dans les charts, continuant néanmoins de partager le processus de création de ses chansons sur ses réseaux sociaux.

Que les fans se rassurent puisque le retour de Charlie Puth se confirme enfin ! L’artiste livrera son troisième album studio le 7 octobre prochain. Précédé en début d’année par le single “Light Switch”, ce projet sobrement intitulé Charlie explorera les morceaux de vie de l’artiste à travers douze pistes authentiques, dont un duo événement déjà incontournable avec Jung Kook du groupe BTS sur l’enivrant “Left And Right”. Les plus curieux pourront déjà savourer pas moins de 5 nouvelles compositions.

Découvrez Charlie, le troisième disque de Charlie Puth à paraître le 7 octobre :