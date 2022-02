Dorely, le portrait POP de la semaine !

Cette semaine, aficia te dessine le portrait de Dorely. Autrice, compositrice et interprète, la jeune artiste mène sa carrière avec conviction !

Originaire d’où le soleil rayonne toute l’année, Dorely a transporté de son île, La Réunion, la douceur, la positivité et la singularité. Des ingrédients qu’elle a ensuite transposé pour notre plus grand plaisir dans sa musique. D’un père musicien, Dorely a été rapidement bercé dans un environnement musical. D’abord avec le piano à 5 ans, puis l’écriture vient plus tard, lorsque celui qui lui a inculqué sa passion pour la musique a quitté le nid familial. Une plume légère, rassurante que l’artiste couche sur papier pour soulager des maux qu’elle ne semble pas pouvoir exprimer autrement.

À l’écoute de la société qui l’entoure, Dorely a réussi à fédérer une communauté qui apprécie sa sensibilité et son authenticité grâce à un concept original lancé sous le hashtag #OnEnParle. Plus que des simples témoignages, Dorely chante pour montrer son engagement et son soutien sur des sujets forts et actuels : les violences conjugales, l’homophobie ou encore le racisme. Des thèmes choisis par ses fans et faisant l’objet d’une composition inédite sur son Instagram.

(c) Erwan blaszka

La musique de Dorely : Entre partage, douceur et sincérité !

Dorely se montre généreuse dans sa musique. L’artiste n’hésite pas à nous ouvrir les portes de son histoire, avec du recul et une belle force de caractère.

Depuis 2020, elle dévoile les chansons qui construisent son deuxième projet. “Appels Manqués”, “Dernière chanson d’été”, “Les Traces” ou encore son dernier single en date “Où que tu sois” sont le résultat d’une musique mélancolique qui se marie à un style rétro-contemporain. Un résultat épuré fait de guitare et de piano-voix, à des notes de trap et de claviers électroniques. Ce n’est pas étonnant lorsque l’on sait que les influences de l’artiste varient entre Edith Piaf, Michael Jackson ou encore Post Malone.

“Où que tu sois” : Un titre efficace et engagé !

Notre titre coup de coeur : “Où que tu sois”. Dans ce titre sorti le 20 janvier dernier, la chanteuse partage sa vision de la vie. Sur fond rythmé, le piano-voix laisse place à une pop plus produite, avec un refrain entêtant. Toujours dans la lignée de ses anciens titres, le thème mis en avant est important. Elle évoque dans ce titre, le sentiment de rejet, le tout avec un optimisme qui sonne comme un cri du coeur. Elle révèle la difficulté de s’accepter pour ce que l’on est et de la complexité des relations que l’on peut avoir avec les gens !

Découvrez le clip de “Où que tu sois” de Dorely :