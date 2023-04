Leslie Medina exacerbe le désir avec “Particulière” 

Artiste à suivre de très près, Leslie Medina enchante actuellement avec “Particulière”, un nouveau single bouillonnant à découvrir sur aficia.

Avec une voix de velours inimitable, Leslie Medina pourrait bien rapidement squatter les ondes et toutes nos playlists favorites sur les plateformes de streaming. Auteure et compositrice de talent, l’artiste se présentait en 2021 à travers un premier single électrique intitulé “Encore Heureux”. Il s’en suivait alors Bon courage, un premier EP dévoilé en 2022 avant une participation remarquée sur la troisième compilation du projet collectif Molitor.

La chanteuse poursuit ainsi son ascension, cultivant de nombreux projets musicaux mais pas uniquement. Nous la retrouverons prochainement au casting de la nouvelle série Netflix FIASCO où elle donnera notamment la réplique à Pierre Niney, François Civil, Louise Coldefy et Géraldine Nakache. Côté chanson et parallèlement à ce tremplin incroyable, Leslie Medina lève le voile sur un nouveau single baptisé “Particulière”.

Un double single entêtant

Sur “Particulière”, l’artiste évoque le rapport au plaisir et une quête du désir affranchit de toute culpabilité. C’est une ode à la liberté que propose Leslie Medina en misant sur une composition lumineuse et fédératrice. En guise de cadeau pour son public, la principale intéressée a d’ailleurs proposé deux versions de ce single efficace, la version originale aux arrangements pop-électro ponctuée par une basse et une version alternative plus organique et dépouillée mettant particulièrement en avant sa voix suave.

Et Leslie Medina ne s’arrête pas là puisque la version de “Particulière” qui accompagne le clip se révèle totalement inédite et addictive, savant mélange des deux versions disponibles en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes. “Je ne suis qu’un animal / Femelles font comme les mâles / On aurait tort de s’en priver / Toucher l’infini, les étoiles / Mon âme coule, mon corps exhale / On raconte qu’un dieu s’ennuyait” clame ainsi avec malice la chanteuse sur des images soignées dans lesquelles elle se lâche.

Visionnez “Particulière” , le nouveau clip de Leslie Medina :