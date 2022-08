‘Molitor 3’ nous offre la bande originale estivale idéale

Troisième chapitre de l’aventure, Molitor 3 réunit une pléiade d’artistes éclectiques pour un résultat élégant et saisissant. Faut-il l’écouter ? Réponse avec aficia !

En trois opus, Molitor a su imposer sa signature et l’imaginaire de ce lieu remarquable grâce à un concept de création artistique inédit. En donnant la parole à des artistes féminines francophones invitées à créer des compositions originales ex nihilo, de nombreux noms ont ainsi été mis en lumière telles que Laurie Darmon, Claire Laffut, Barbara Pravi, Ehla, Janie, Poupie, Lola Le Lann ou encore Adé.

La force de Molitor réside de surcroît dans cette capacité à réunir des voix et des harmonies très différentes mais toujours autour d’une direction artistique fédératrice. Succédant donc aux deux premières compilations dévoilées respectivement en 2019 et 2021, Molitor 3 est disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes depuis le 8 juillet. Que faut-il retenir de cet album ? aficia vous donne son avis !

Douce mélancolie

C’est le grand bain pour Ali, Anaïs, Mado, Coline Rio, Mentissa, Leslie Medina, Margane, Saràh Phenom, Laura Chanteuse et Sandra Nicolle qui composent la tracklist de ce troisième volet oscillant brillamment entre de la variété française et une pop plurielle. Les thèmes abordés sont multiples également, au gré du vécu et de la sensibilité de son interprète respective. Il est alors question d’amour, d’évasion, du rapport au temps qui passe, de féminité et de séduction, aussi. Sur des mélodies imparables tantôt empreintes de légèreté, tantôt de noirceur, l’ensemble est joliment enrobé de mélancolie.

Saràh Phenom – © Signature Music Sandra Nicolle – © Signature Music Mentissa – © Signature Music Mado – © Signature Music Margane – © Signature Music Leslie Medina – © Signature Music Laura Chanteuse – © Signature Music Coline Rio – © Signature Music Anaïs – © Signature Music Ali – © Signature Music Hôtel Molitor Paris – © Benoit Julliard

De sa voix singulière et sensible, Ali ouvre ainsi le disque avec la piste qui se révèle être la plus festive. Un choix judicieux donc. Alors que le piano donne le tempo, la cadence s’accélère sur l’entêtant “Folie vie“ qui célèbre la vie, malgré les peines notables. L’atmosphère se veut beaucoup plus sombre avec “Monstre“ qui offre une clôture magistrale au disque. Le parlé-chanté suave de Sandra Nicolle sublime des arrangements électroniques bourdonnant et des mots impactant qui songent avec poésie à la mort. Coup de cœur immédiat.

D’autres points d’orgue ponctuent l’écoute du disque à l’instar du sensuel “Dessus-dessous“ interprété par Mado et qui coïncide pleinement à l’esprit chic et vintage de l’Hôtel Molitor. Tout en misant sur une production aérienne, l’artiste dépeint les contours d’une femme mystérieuse aux prises avec les tourments des sentiments. Dans un autre registre électro-acoustique, l’envoûtant “Ton nom“ nous séduit incontestablement par les envolées vocales de Coline Rio sur un refrain d’une grande tendresse. De la même manière, Mentissa nous fait frissonner en visant le cœur à travers sa touchante interprétation de la ritournelle “Pardon“.

Des femmes fortes

Tout au long des dix pistes, Molitor 3 donne à apprécier les convictions de dix révélations à suivre de très près. Les chansons se succèdent par ailleurs judicieusement, jouant malicieusement avec les rythmiques en proposant autant de pistes rythmées que de mid-tempo et de ballades. Élégant et raffiné, le disque offre un délicieux voyage estival. Les planants “Tidal Wave“ d’Anaïs, “Tu restes“ de Margane et “Tout recommence“ trouveront ainsi une place de choix dans nos playlists chill, au bord de la plage ou de la piscine, tout en savourant le coucher du soleil.

Des femmes fortes, à l’image des artistes du disque, il en est justement question dans le titre “Vanessa“, au fort potentiel radiophonique. Pointant indirectement le jeunisme de la société, Leslie Medina conte l’histoire d’une artiste plus âgée qui s’approprie de nouveaux codes de séduction, luttant férocement pour continuer d’exister dans le regard des autres. Enfin, le phénomène Saràh Phenom ne laissera pas nos petits corps insensibles, joyeusement conviés à se déhancher au son de l’efficace “Edamame“ qui mêle des sonorités variées.

