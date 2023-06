Lost Frequencies dévoile son nouveau single estival “The feeling”

Si vous n’avez pas encore trouvé votre single de l’été, nous on l’a ! Lost Frequencies a révélé son dernier single le 9 juin dernier “The feeling”. aficia a écouté ce nouveau titre pour vous.

Le DJ belge de 29 ans a dévoilé son tout dernier single up-tempo “The feeling”. Avec onze singles multi-platine et plus de vingt-trois millions d’auditeurs mensuels, Lost Frequencies nous emmène sous le soleil. Cette fois-ci, l’artiste propose un nouveau titre envoutant et parfait pour l’été ! Le DJ mêle des sonorités électroniques et acoustiques. En effet, ce morceau débute avec un riff de guitare électrique. Aussi, “The feeling” se caractérise par son côté très instrumental et ses accents country.

Un titre parfait et original pour les festivals

Pour commencer l’été, Lost Frequencies a voulu proposer un son qui sort de son registre habituel. Un morceau imprégné de country et d’électroniques qui ambiancera les festivals et les clubs tout l’été ! Ce titre entraînant et rythmé fera danser le public du DJ. Le refrain est entêtant et facile à retenir permettant aux fans de chanter avec l’artiste lors de sa tournée.

Constitué de percussions, d’une ligne de guitare électrique et d’accords ensorcelants, Lost Frequencies dispose d’un genre bien à lui. À ce sujet, le belge amène du folk, des sonorités lumineuses mais aussi une ligne de tête constante. Ainsi, on a qu’une seule envie : écouter ce titre durant toute la saison estivale ! À tel point que “The feeling” devrait transporter les auditeurs dans un lieu ensoleillé où les bons moments sont nombreux pour réchauffer les corps et les cœurs.

Découvrez le nouveau single de Lost Frequencies “The feeling” :