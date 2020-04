Lost Frequencies & Zonderling réitèrent leur collaboration sur “Love To Go”

On avait beaucoup apprécié leur collaboration sur “Crazy”. Lost Frequencies et Zonderling remettent ça avec “Love To Go” et c’est en écoute sur aficia.

On suit Lost Frequencies depuis ses débuts, c’est-à-dire avant même que son premier single “Are You With Me” ne devienne un tube à l’échelle mondiale.

Le producteur belge ne nous a jamais déçu à vrai dire, encore moins avec son dernier album paru l’année dernière sous le nom de Alive and Feeling Fine et comptant les morceaux “Recognise”, “Truth Never Lies” (feat. Aloe Blacc), “Sun Is Shining” ou encore “Beat Of My Heart”, notre coup de cœur !

Une collaboration qui fonctionne !

À l’heure actuelle, nous ne savons pas de quoi sont faits les prochains projets de Lost Frequencies, s’il pourrait ou non dévoiler une réédition de son disque. Mais en tout cas, il ne traîne pas et dévoile son nouveau single “Love To Go” en collaboration avec le tandem originaire des Pays-Bas Zonderling (avec qui il avait déjà sorti “Crazy”), et Kelvin Jones.

Encore une fois, une voix parfaite vient s’accorder à une mélodie très chill, très exotique. En supplément, une vague d’amour se déverse comme si l’été était déjà là.

Découvrez “Love To Go”, le nouveau single de Lost Frequencies :