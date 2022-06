Avec “Masculinity”, Lucky Love revient avec un clip fort, au message assumé et à l’ambiance envoutante. On vous en parle sur aficia.

Chanteur pop à l’univers aussi singulier que précis, Lucky Love s’est déjà fait remarquer avec “Paradise” et “Love”, deux premiers singles exquis. Un départ prometteur avec plus de 100.000 écoutes. Ses mises en scène soignées se mêlent à une musique souvent envoutante, bourrée d’émotion et doublée d’un questionnement sociétal.

C’est dans cet optique que l’artiste de 27 ans a levé le voile sur “Masculinity”, son troisième titre. Dans une atmosphère relativement sombre et captivante, Lucky Love passe en revue les soi-disant codes de la masculinité, pour en démontrer l’absurdité. Il pose ainsi un regard sur cette société malheureusement trop définie, et cette difficulté parfois de s’affirmer sans crouler sous les préjugés…

Découvrez “Masculinity”, le clip de Lucky Love :